Bærekraft i den nye normalen

DEBATT: Med mer tid til refleksjon kan vi forhåpentligvis finne større personlig mening i måltallene vi skal styre etter og bruke det vi lærer til å skape ytterligere engasjement. En ny utstilling på Stavanger kunstmuseum kan være et godt sted å starte.

I mange av Lars Hertervigs bilder er skyene viktige – som i hans mest kjente bilde, «Borgøya» fra 1867. Foto: Børre Høstland/Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Eivind Egeland Olsen Investeringsdirektør, Nysnø klimainvesteringer

En hverdag med selvisolering har utvilsomt hatt store konsekvenser på et personlig plan. Det har til nå vært skrevet mye om uro og ensomhet som følge av usikkerhet og mindre sosial kontakt i koronatiden. Mange har fått kjenne denne «nye normalen» på kroppen.

Roen i naturen

De siste to månedene har vi også måttet lære nye rutiner for avkobling – lokalt i nærmiljøet eller digitalt. I usikre tider søker mange trøst i det kjente og inspirasjon i det vakre. Selv har jeg brukt mer tid i naturen etter 12. mars, noe som delvis skyldes unormalt fint vær på Vestlandet, men også et behov for å reetablere en kontakt med noe som er kjent og kjært i en periode hvor mye føles utrygt.

Med en parallell klimakrise hvor mennesket og naturen må spille på lag kan vi håpe at et gjenoppblusset forhold bringer positive effekter for samspillet mellom oss.

Bærekraft på 1800-tallet

I denne anerkjennelsen har det vært naturlig å skule til en som mestret selvisolering med naturen bedre enn de fleste, nemlig den amerikanske forfatteren og filosofen Henry David Thoreau. Bøkene hans fra 1800-tallet har i senere år fått fornyet interesse i takt med økende klimautfordringer.

Spesielt klassikeren «Walden» har fått oppmerksomhet. Thoreau flytter ut til en skog nær Walden-vannet i Massachusetts for å distansere seg fra det han mente var en lite bærekraftig samfunnsutvikling.

Da boken ble publisert i 1854, var bærekraft ikke et like kjent begrep som da FNs bærekraftsmål kom ut i 2015. Bærekraftsmålene er nå videreforedlet og vedtatt som prestasjonsindikatorer for en stor del av verdens politikere, bedriftsledere og kapitalforvaltere. I mitt daglige virke med investeringer i teknologiselskaper er denne trenden tydelig. Bærekraftsbølgen er utvilsomt en kraft verden trenger, men i mylderet av måltall, statistikk og markedsføring kan man risikere å ikke se skogen for bare trær.

Bedre forståelse nå

En positiv effekt av denne vanskelige situasjonen kan derfor være at vi får større personlig eierskap til de nye begrepene. I en artikkel i magasinet The Atlantic fra 2017 fremhever forfatteren Andrea Wulf at selv om Thoreau var særdeles opptatt av måling og førte nitid statistikk fra naturen i hans rike dagbok på over to millioner ord, var det hans innsikt om at disse målingene må snakke til menneskers begeistring for å ha varig innflytelse som er det sentrale – fordi vi beskytter det som står oss nær.

Vi trenger flere som Thoreau med evne til å kombinere målinger med sanseinntrykk til noe universelt inspirerende. Denne broen kan kunsten bidra til å bygge. Dessverre har det i smittevernstiden vært vanskelig å oppsøke museer, konserter, biblioteker og andre kulturscener, som har ført til at flere har tatt i bruk digitale verktøy for å opprettholde publikumsdialogen.

Utstillingen

«Torvmyr» av Kitty Kielland, ett av mange torvmyrmotiver fra Jæren. Også på dette, fra 1895, er den høye himmelen og skyene framtredende. Foto: Terje Tveit/Stavanger kunstmuseum

Rett etter Norge stengte dørene skulle MUST Stavanger kunstmuseum åpne utstillingen «I skyene». Åpningen ble derfor utsatt, og en mindre, lukket åpning blir strømmet på Facebook tirsdag 12. mai. Deler av utstillingen kan oppleves digitalt eller i begrenset antall fysisk fra 13. mai.

«I Skyene» utforsker hvordan skyer opptrer i den fysiske verdenen – både den naturlige og menneskeskapte. Hvordan de så finner veien til vår fantasi og følelsesliv, og nå er uomtvistelige integrert i vår digitale skybaserte hverdag. De lokalt kjente skyene til Lars Hertervig og Kitty Kielland er selvfølgelig representert i utstillingen, og de samme skyene av typen Cumulus (et begrep man raskt tar eierskap til i utstillingen) hentes også frem i tegneserieversjon i videoinstallasjonen «Super Mario Clouds» av Cory Arcangel.

Dette er altså en utstilling som favner bredt og kan engasjere mange.

Å studere skyer liggende på ryggen i gresset, eller gjennom en digital museumsutstilling, kan vekke noen glemte følelser om omgivelsene rundt oss og vise seg å være et godt personlig klimatiltak i 2020.

Utstillingen til Stavanger kunstmuseum kan du kombinere med en veiledet, 11 minutters, sittende pusteøvelse. Vel bekomme! Redusert antall flyreiser får du med på kjøpet.