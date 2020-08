Lyse vil ha fiber til alle, også i Hjelmeland

BREDBÅND: Gaute Hauge i Hjelmeland Arbeiderparti hevder i et avisinnlegg at mange av bygdene i Hjelmeland er uinteressante for Lyse sin fibersatsing. Snarere tvert imot ønsker Lyse mer enn gjerne å sørge for at enda flere av innbyggerne i Hjelmeland får tilgang til fiberbredbånd av høy kvalitet, på samme måte som i resten av eierkommunene våre.

Fibersjef i Lyse Kenneth Asheim kan forsikre kommunepolitiker Gaute Hauge i Hjelmeland om at Lyse hele tiden vurderer å gi fibermuligheter til flere, også i utkantstrøk i Hjelmeland. Foto: Tor Inge Jøssang

Kenneth Asheim Administrerende direktør Lyse Fiber AS

Det er topografisk og demografisk svært krevende å bygge fiberbredbånd til absolutt alle innbyggere i Norge. I noen områder er det rett og slett ikke kommersielt grunnlag for å grave fiber. Samtidig er det et nasjonalt mål å sikre så mange som mulig tilgang til høyhastighets- bredbånd. Dette er grunnen til at Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, fylkeskommuner og kommuner deler ut penger til bredbåndsutbygging. Slike penger har også Hjelmeland fått for noen områder, hvor Lyse dessverre ikke nådde opp i anbudsrunden.

Lyse er i utkantstrøk

Lyse har over flere år bygd ut fibernett i utkantstrøk, på lik linje som i tettbygde strøk. Lokalt engasjement, dugnadsinnsats og kommuner som legger til rette for utbygging av fiber, er viktig for at vi sammen lykkes med en kommersiell utbygging i utkantstrøk. Vi har over flere år hatt et godt samarbeid med ordførere og kommuneadministrasjonen i Hjelmeland kommune i forbindelse med vår fiberutbygging. Områdene som vi ikke har bygd ut i kommunen, er per i dag ikke økonomisk lønnsomme å bygge ut.

Vi i Lyse jobber ønsker å være i forkant med å finne smarte løsninger som gjør det mulig å bygge ut flere områder i kommunen. Hjelmeland er for øvrig en kommune hvor Lyse har brukt mye penger og ressurser på å bygge ut. Kommunen ble også valgt som pilot da Lyse for noen år siden lanserte superraskt bredbånd med hastighet på hele 1000 mbit/s.

Vi vil innover i Ryfylke

For tiden kobler vi opp nye kunder i våre eksisterende utbyggingsområder i Hjelmeland, samtidig som vi vurderer muligheten for å kunne gi fibertilknytning til flere områder. Dette kommer som en naturlig følge av fiberinstallasjonene på Sør-Bokn som gir oss gode muligheter til å utvide fibernettverket vårt innover i Ryfylke.