«Målet om redusert trafikk og mindre klimautslipp går rett og slett ikke sammen med målet om å finansiere Ryfast», skriver Ingvild Sørensen og Håkon Fossmark fra MDG. Her fra Lunde på Hundvåg. Foto: Pål Christensen

Ingvild Sørensen Kommunestyremedlem i Stavanger (MDG)

Håkon Fossmark Kommunestyremedlem i Stavanger (MDG)

Vi to er nye folkevalgte, og mandag 16. desember var vårt tredje kommunestyremøte i Stavanger. Det er en ære å få delta i lokaldemokratiet, på vegne av alle de som stemte i lokalvalget.

Som fersk i kommunestyret overtar du ofte saker med lang forhistorie. Noen prosjekter har kommet så langt at du som ny representant ikke har særlig mulighet til å påvirke. Fanget av tidligere vedtak.

Ryfast, for eksempel.

Åpner snart

Ryfast skulle selvfølgelig aldri blitt bygget. Ryfast fører til byspredning, økt biltrafikk og mer bompenger. Det motsatte av hva vi ønsker oss.

Ryfast-saken ble tapt og vedtatt for lenge siden, det må vi akseptere og leve med, og nå åpner snart tunnelene.

Vondt

I Stavangers kommunestyremøte 16. desember 2019 var prosessen kommet så langt at vi skulle vedta bompengetakstene for Ryfast. Det gjorde vondt.

For at Ryfast skal gå økonomisk rundt, er Ryfast-prosjektet avhengig av trafikk. Mye trafikk.

Blir trafikken lav, og inntektene svikter, betyr det trøbbel for Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, som vil sitte igjen med svarteper. I 2013 vedtok nemlig lokalpolitikerne at Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommunen skulle stille garanti for Ryfast. Garantien er i dag på over 7,7 milliarder kroner.

Det betyr: Dersom Ryfast ikke er nedbetalt innen 25 år, er det, med mindre en annen løsning kommer på plass, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune som må punge ut restbeløpet. Det vil, for begge parter, og ikke minst alle innbyggerne, være økonomisk krise. Med store bokstaver. KRISE.

Hvordan slippe unna garantien og en økonomisk krise? Jo, ved å legge til rette for trafikk. Mye trafikk. Så mye som mulig.

Og mye trafikk får vi ved å sette takstene i Ryfast så lavt, at reisende kanskje velger bil i stedet for buss, og at reisende heller kjører bil gjennom Ryfast-røret enn å ta Høgsfjord-ferja.

Samtidig – og for et utrolig paradoks:

Jo mer trafikk, jo mer klimautslipp. Jo mer klimautslipp, jo mindre sjanse for å nå klimamål.

To politiske vedtak frontkolliderer: Målet om redusert trafikk og mindre klimautslipp går rett og slett ikke sammen med målet om å finansiere Ryfast. Ryfast trenger mye trafikk for å gå rundt. Dermed blir det ikke noen helhet i politikken vi vedtar. Det ene spiser opp det andre.

Gjør rett fra start

Vi var selv en del av kommunestyret som vedtok lave Ryfast-takster 16. desember. Vi er ikke bedre enn noen som helst andre, men fyttigrisen så vondt det var og er. Enten må du foreslå tiltak som gjør at trafikken blir lav, men som setter hele kommuneøkonomien i fare. Eller så må du godta lave bomtaktser, med håp om nok trafikk til å unngå kollaps i kommuneøkonomien.

Lærdommen kunne kanskje vært: Velkommen til politikken, respekter tidligere vedtak, uansett hvor dårlige de er, slik er det bare.

Men det må være mulig å gjøre det bedre enn dette. I store og viktige saker, må vi kreve mer helhetstenking, og vi trenger politiske vedtak som ikke spiser opp og ødelegger for hverandre.

Klima- og miljøsaken er den viktigste i vår tid. Da må også politikken innrettes deretter. Ved å legge sterk vekt på klima- og miljøhensyn i alle saker som vedtas, slipper vi saker som dette – og da ville heller aldri Ryfast blitt noe av.

Vi skjønner godt ungdommen protesterer, for å si det sånn.

