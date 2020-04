Rogfast: Ja til kritikk, nei til mistenkeliggjøring

DEBATT: I Aftenbladet 16. april ser vi et eksempel på hvordan man med enkle, retoriske knep klarer å mistenkeliggjøre Statens vegvesens motiver knyttet til prosessen rundt Rogfast-prosjektet.

Ingrid Dahl Hovland Vegdirektør i Statens vegvesen

Ønsker vi oss et samfunn der mistenkeliggjøring av hverandre blir et helt legitimt middel for å oppnå oppmerksomhet? Jeg håper alle som føler et ansvar for samfunnet vi er satt til å forvalte og styre svarer et tydelig «nei» på spørsmålet.

Statens vegvesen forvalter store verdier på vegne av landets innbyggere. Det skulle bare mangle at folk flest, politikere, næringslivsaktører, interesseorganisasjoner og andre uttrykker ulike syn rundt virksomheten vår. Et åpent, offentlig ordskifte er et gode for vår virksomhet, og for samfunnet som sådan.

Tar med oss innspill

Det gjelder også for Rogfast-prosjektet. De feilene vi gjør i prosjektet skal vi tåle å få kjeft for. Anbefalingene vi kommer med skal vi tåle å bli kritisert for. Vi tar med oss innspill fra dem som mener vi jobber for sent, og fra dem som mener vi jobber for fort.

Men det vi ikke skal tåle er at vi blir mistenkeliggjort ved hjelp av udokumenterte påstander og anklager. Det er dette vi er vitne til i artikkelen i Aftenbladet.

Jeg har respekt for at de to politikerne som intervjues i saken er utålmodige etter å få fremmet sitt syn rundt fremdriften til prosjektet. Et av utsagnene lyder: «Jeg lurer på om det er krefter i Statens vegvesen som motarbeider hele prosjektet». Et annet er: «Hvilken agenda har Vegdirektoratet?».

Slike udokumenterte anklager er enkle å spre om seg, og de skaper oppmerksomhet. Men til hvilken pris? Utsagnene over kan ikke tolkes på annen måte enn en mistenkeliggjøring av motivene til Statens vegvesen, og dermed undergrave tilliten til landets største landbaserte byggherre. Er det dette disse politikerne ønsker?

Og bare for å ha sagt det: Det var smertefullt for alle parter at konkurransen om Kvitsøy-kontrakten ble stanset.

Vi så et kostnadsbilde som gjorde det nødvendig å trekke i bremsen. Hadde vi ikke gjort det, ville vi ha gått utover de kostnadsrammene Stortinget har satt.

Like utålmodige

Men vi i Statens vegvesen er like utålmodige som mange andre etter å komme i gang med Rogfast. Vår agenda er ikke å motarbeide prosjektet, vår agenda er å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre nå, før politikerne tar sin beslutning.