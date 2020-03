Rektor: Hold ut, dette klarer vi!

DEBATT: En hilsen fra hjemmekontor om hjemmeskolesituasjonen. Vi er nå inne i uke to av hjemmeskole og en verdensomspennende krise vi ikke har sett i vår levetid. Dette krever mye av ungdom og voksne.

«Alt er snudd på hodet. Likevel er moralen høy og pågangsmotet foreløpig i høyt gir», skriver rektor ved Kannik ungdomsskole Finn Lea. Foto: Jonas Haarr Friestad

Finn Lea Rektor, Kannik ungdomsskole

Heldigvis ser og hører jeg at hjemmeskolen for våre elever og ansatte fungerer meget bra.

Dag åtte med hjemmeskole er foreløpig halvveis, så sant det ikke blir forlengelse etter påske. Dette er for øvrig ikke halvveis av unntakstilstanden vi alle befinner oss i. Vi er kun på dag 13 i vår «tilstand» og har 20 dager igjen til påsken er over. Om hjemmeskole og alle tiltak stoppes eller utvides, vites ikke, men uansett blir det ikke et skifte som går over til normalen umiddelbart.

Vi må belage oss på en spesiell unntakstilstand lenge etter at vi er tilbake på skolen. Det skal vi også klare på Kannik skole. Vi vet at elevene våre har vært gjennom en periode som er unik, og at det har vært krevende for kropp og sjel. Flere og flere tilbud og arrangementer som samler mennesker i grupper for store og små, avlyses fremover og gjennom sommeren, til og med utover høsten. Dette gir skolene et enda større ansvar for å gi elevene våre et profesjonelt, konstruktivt, sosialt og givende tilbud i skoletiden.

På tross av ensformighet og kun skjermkontakt i skoletiden, ser vi smil, læringsglede og utrolig godt arbeid i elevenes hjem.

Utrolig tilpasningsevne

Elevene våre viser en utrolig tilpasningsevne, og vi ser de jobber og er pålogget i skoletiden. Tusen takk for den jobben dere gjør. På tross av ensformighet og kun skjermkontakt i skoletiden, ser vi smil, læringsglede og utrolig godt arbeid i elevenes hjem. Det gjør oss på skolen stolt og inspirert til å fortsette arbeidet i en historisk tid.

Elevene våre har ulikt hjemmekontor. Noen er alene, noen er sammen med en eller to foreldre, ett eller flere søsken, noen har hunder og katter og gullfisker, noen er på kjøkken, andre i stuen eller på rommet sitt, eller i garasjen og til og med i hagen. Alt er snudd på hodet. Likevel er moralen høy og pågangsmotet foreløpig i høyt gir. Vårt ønske og vår plikt til å gi alle eleven et godt og trygt skolemiljø, gjelder også i denne fasen vi nå er i. Dette klarer vi, og det skal vi klare videre.

Fortjener klapping og høye heiarop

Avlysning av skole er heldigvis ikke et alternativ. Vi fortsetter om enn i uvante omgivelser. Alle lærere og ansatte på skolen gjør en svært god innsats for at hjemmeskolen skal fungere. De fortjener klapping, sang, dans og høye heiarop fra alle kanter. Alle ansatte jobber og er påskrudd like mye, ofte mer enn før og enn forventet. Jeg ser de har problemer med å begrense arbeidstid og kontakt, da de er så engasjerte i elevene sine.

Vi utvikler nye undervisningsmetoder, kommuniserer mer og annerledes enn før. Vi følger opp og ser elevene våre på en enestående måte. Alle skal følges opp, alle skal med! Pedagogene utvikler seg og prøver ut undervisningsmetoder, kommunikasjonsmetoder og samarbeidsmetoder for å øke sin kompetanse. På denne måten heves kompetansen sammen med andre kolleger i et imponerende tempo. Dette vil komme godt med når vi skal normalisere oss og fortsette den digitale utviklingen i skolen. Denne kompetansetilpasningen til lærere og ansatte gjør rektor stolt og imponert.

Høy beredskap

Miljøtjenesten på skolen tar seg spesielt av elever som vi var og er bekymret for. Miljøgruppen er i høy beredskap, men melder om at alle elever er ivaretatt på en best mulig måte, og alle har kontakt med noen på skolen. Dette er vi glade for da denne gruppen elever er de mest utsatte i slike situasjoner.

Jeg vil også berømme foreldrene til elevene våre. De er også i en situasjon ulik alt annet tidligere. Alt etter familiesituasjon, på jobb eller hjemme, og antall i hjemmet, er det uansett krevende. Det beste dere kan gjøre er å motivere og støtte opp om ungdommenes arbeid på hjemmeskolen, være tydelig til dem overfor myndighetenes krav og retningslinjer og holde humør og moral oppe. Det vet jeg dere klarer.

Forbli friske og raske, og gjør det dere kan for å forhindre smitten. Lykke til alle sammen!