Mange muligheter for nytt besøkssenter i Ullandhaugtårnet

DEBATT: Fredag 29. november brakte Aftenbladet et interessant intervju med konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse, i forbindelse med at Lyse har inngått avtale med Telenor Eiendom om kjøp av Ullandhaugtårnet.

– Et eget lokalhistorisk besøkssenter i Ullandhaugtårnet, gjerne kombinert med en mer fremtredende presentasjon av minnesteinene, vil være kjærkommet, skriver Sigvald Gjørsfjeld. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

Sigvald Grøsfjeld Hafrsfjord, cand.philol.

I intervjuet signaliserer Nygaard bl.a. at en mulighet er å legge et besøkssenter til Ullandhaugtårnet i forbindelse med 1150-årsmarkeringen av slaget i Hafrsfjord i 2022.

Dette er så avgjort en idé man bør gå videre med. Ikke bare har stedet en over 100 år lang historie som arena for markering av vår eldste historie, utenfor tårnet står fremdeles en ring bestående av 16 minnesteiner med innskrifter på norrønt som representerer steder og personer med tilknytning til vår lokale vikingtids-historie.

Utsiktshus

Allerede i 1895 fikk Stavanger Turistforening reist et utsiktshus, Haraldstårnet, der Ullandhaugtårnet står i dag. De før nevnte minnesteinene var opprinnelig plassert på toppen av dette. Dette ble gjort dels for å gi turgåere et utfartsmål, og dels for å minnes rikssamlingen ca. 872. Stedet var et naturlig besøksmål da kong Haakon 7. og dronning Maud i 1906 besøkte regionen i forbindelse med sin kroningsferd.

Under krigen ble imidlertid deler av tårnet revet av tyskerne i forbindelse med etableringen av et luftvernbatteri. Det ble aldri gjenreist, og i 1963 ble restene revet for å gi plass til Ullandhaugtårnet, som ble reist av det daværende Televerket i 1964.

Jernaldergården

Et eget lokalhistorisk besøkssenter i Ullandhaugtårnet, gjerne kombinert med en mer fremtredende presentasjon av minnesteinene, vil således være kjærkommet. I et slikt senter vil det også være naturlig å fokusere på den nærliggende jernaldergården, med den tilhørende stjernegraven som er mindre kjent. Her finner man også svinasteinen som har sagn fra rikssamlingstiden knyttet til seg.

Alle disse landemerkene, og bakgrunnshistorien er omtalt i professor Torgrim Titlestads to bøker «I vikingenes fotspor» (2010) og «Slaget i Hafrsfjord» (2017). Titlestad og The Saga heritage Foundation har således mye å bidra med ved etablering av et nytt saga, vikingtids- eller jernaldersenter i Ullandhaug¬tårnet.



