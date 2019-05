I forrige uke kom nyheten om at Sesam Parkering har gått konkurs. Årsaken skal være at de reisende på Bergen lufthavn, Flesland heller tar den billige Bybanen enn å bruke dyre penger på parkering. Så nå tar de reisende heller rulletrappene til utslippsfrie og energieffektive bybanevogner på «Sesam» stasjon.

Men på Stavanger lufthavn er situasjonen den samme som i alle år, og Norges fjerde største flyplass mangler fortsatt skinnetransport som de tre største flyplassene har. Derfor setter de aller fleste sine biler i parkeringsplasser og anlegg. Det er altså ikke Solas skyld at Sesam har gått konkurs.

Halvparten går inn for bybane

Men endring kan være på vei for Rogaland fylkeskommune legger nå siste hånd på utredningen om bane til nytt SUS, Forus og Stavanger lufthavn, Sola. Den politiske prosessen vil deretter begynne. De nye partiprogrammene for høstens valg viser at halvparten går inn for bybane til Ullandhaug og flyplassen. Men verken gode intensjoner og valgprogrammer er en garanti for noe som helst.

Det er altså ikke Solas skyld at Sesam har gått konkurs.

Over hele Europa bygges det baner til flyplasser. I Nord-Europa bygges også bybaner til universitetssykehus, både i små og store byer, som Lund (91.000 innb.) og Københavns hovedstadsområde ( 1,7 mill. innb.), og ellers i Århus, Odense, Uppsala og Tammerfors.

For sju år siden tok Grønn By et initiativ for å få bybane til flyplassen . Linjen skulle gå fra Gausel stasjon via Forus Øst/Vest og Solakrossen. Systemet ble ferdig utredet og planlagt, men et knapt flertall i Rogaland fylkesting sa nei.

Kanskje er den politiske viljen til å få bygd et effektiv transportsystem til universitetssykehus og flyplass større denne gang, hvis offentlige og private interesser blir med på laget. Grønn By bør også denne gang være primus motor, og initiativet kan, som i Bergen, bestå av fylkeskommune og Avinor, men også Helse Vest, universitetet, Forus Næringspark, ONS, Boreal og Kolumbus.

Likegyldige og lite informert

Bybanearbeidet på 2000-tallet mislyktes ikke bare av politiske grunner, men også fordi folk flest var likegyldige og lite informert. Riktignok viste lokale meningsmålinger flertall for bybane, men de politiske partiene holdt debatten for seg selv, mye av taktiske grunner. Nå er parkeringsavgiftene og bomprisene inkl. rushtidsavgift enda større enn i 2012, og flyplassen er endatil blitt innlemmet i bomringen!

Facebookgr. Ja til bybane! med 600 medl. er en av de største gruppene sammenlignet med tilsvarende grupper ellers i verden, og vi merker at mange savner et miljøvennlig transportmiddel til bl.a. Stavanger lufthavn, Sola. Medlemmene, enten de er kjente artister eller ukjente pensjonister, ønsker inderlig at også Norges 3. største byområde endelig får et energieffektivt og miljøvennlig kollektivsystem.