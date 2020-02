SVs «takk for hjelpen» til private barnehager

DEBATT: Komitélederen for oppvekst og utdanning i Stavanger vil ha statlig hjelp til å kvitte seg med private barnehager. Hva om vi lar foreldrene avgjøre hvilke barnehager som har livets rett?

«Når enkelte politikere på ytre venstre nå tar til orde for å gi kommunene rett til, etter eget forgodtbefinnende, å legge ned private barnehager, bunner det oftest i lokale eksempler på at det er flere barnehageplasser enn barn i barnehagealder», skriver Anne Lindboe. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Anne Lindboe Adm. dir. i Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

I et innlegg i Aftenbladet 29. januar skriver Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder for Stavanger SV, følgende: «Men når det gjelder barnehager og skoler må en rød-grønn regjering hjelpe til, nemlig gjennom å gi kommuner rett til å legge ned private barnehager og lokalt selvstyre til å stanse privatskoler.»

Slik sier SV «takk for hjelpen» til alle de private barnehagene som partiet heiet frem i årene etter barnehageforliket, og som bidro sterkt til at Norge i løpet av få år fikk full barnehagedekning.

Best score

I dag består sektoren av om lag 50 prosent offentlige og 50 prosent private barnehager. Foreldrenes tilfredshet med barnehagene knuser foreldrenes tilfredshet med barne- og ungdomsskolen i alle kjente målinger. Og aller best scorer de private barnehagene.

Det er trist at lederen i komiteen for oppvekst og utdanning i Stavanger reduserer innsatsen til de private barnehagene til et spørsmål om politikeres manglende rett til å legge dem ned.

Lavere kostnad

For det første leverer private barnehager minst like gode tjenester til innbyggerne som det kommunale barnehager gjør, til en lavere kostnad for det offentlige. For det andre har de private barnehagene i Stavanger ligget langt foran de kommunale barnehagene i innføring av ny pedagognorm. For det tredje har private barnehager i Stavanger jevnt over lavere legemeldt sykefravær enn kommunale barnehager. Og de bidrar med et stort mangfold: Mer enn dobbelt så mange private som kommunale barnehager i Stavanger står i Utdanningsdirektoratets database med registrert profil.

Når enkelte politikere på ytre venstre nå tar til orde for å gi kommunene rett til, etter eget forgodtbefinnende, å legge ned private barnehager, bunner det oftest i lokale eksempler på at det er flere barnehageplasser enn barn i barnehagealder. Kommunen har i slike tilfeller ingen hjemmel til å legge ned private plasser som allerede er godkjent. Aktiviteten opprettholdes så sant det er søkere nok. Problemet, for disse politikerne, oppstår når kommunale barnehageplasser blir stående tomme, mens private barnehageplasser fylles opp. Problemet, for disse politikerne, er åpenbart at foreldrene skal ha et ord med i laget om hvilke barnehager de foretrekker å levere barna sine til.

Ikke i barnas interesse

Hvis kommunen alene skulle styre hvilke barnehageplasser som skal avvikles, vil vi i ytterste konsekvens kunne komme i en situasjon der gode barnehager blir lagt ned mens mindre gode barnehager blir kunstig holdt i live. Dette er ikke i barnas og familienes interesse, og det er dem barnehagene er til for.

