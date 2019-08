I den politiske hverdagen serveres det alkohol ved stadig flere anledninger, og for noen kan dette gjøre det vanskelig å opprettholde skillelinjen mellom arbeid og fritid.

«Av og til» er en alkovettorganisasjon som jobber for å redusere alkoholbruken, samt å redusere negative følger av alkoholbruk i samfunnet. Stavanger Arbeiderparti foreslo, sammen med SV, MDG og Rødt, at Stavanger kommune skulle bli en «Av-og-til kommune» i sitt alternative budsjett for 2019. Et kutt på en mill. i utgifter til dette ble også lagt inn, men dette ble nedstemt av flertallspartiene.

Stavanger kommune har klare retningslinjer om å ikke dekke utgifter til alkohol for sine ansatte nedover i organisasjonen. De aller fleste julebord arrangeres med en tydelig egenandel, og alkohol er aldri inkludert. Folkevalgte får gratis julebord med gratis alkohol. Her bør man gå foran som gode forbilder og betale alkoholen selv!