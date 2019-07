Ja, lønn er viktig!

Av direktør for strategi og styring Gunn Claire Westad og forhandlingssjef Tom Fossmark i Stavanger kommune.

I sitt debattinnlegg «Prøv med lønn, da vel!» kommer fylkesleder Nina Horpestad i Norsk sykepleierforbund, Rogaland, med en rekke feilaktige påstander om sykepleierlønna i Stavanger kommune. Blant annet skriver hun at nyansatte blir tilbudt kun sentral garantilønn. Det er ikke riktig.

Stavanger kommune gir alle sykepleiere i turnus 12.000 kroner over sentral garantilønn. Stavanger kommune har i tillegg en egen lokal årslønn ved 16 års ansiennitet som er 9200 kroner høyere enn sentral garantilønn.

Avviklet

Det er heller ikke riktig som fylkeslederen skriver at Stavanger kommune fjernet rekrutteringstillegget på 5000 kroner opp til ti års ansiennitet med et pennestrøk.

Jo, rekrutteringstillegget ble avviklet, etter flere drøftingsmøter med Norsk sykepleierforbund (NSF) og Fellesorganisasjonen. Men tillegget ble ikke fjernet, det ble lagt på den enkeltes årslønn. Årsaken til at det ble avviklet som ordning er resultatet fra det sentrale tariffoppgjøret. Der fikk kommunene betydelig drahjelp med å rekruttere ansatte med tre- og fireårig høgskoleutdanning.

For Stavanger kommune oppleves det som nokså spesielt at NSF lokalt, knappe to måneder etter det som forbundsleder i NSK Eli Gunhild By kalte et historisk lønnsoppgjør for sine medlemmer, velger å snakke ned den sentrale garantilønnen.

Innfridd krav

I det sentrale oppgjøret fikk NSF innfridd sitt krav om å løfte sykepleierne opp til en årslønn på 500.000 kroner ved ti års ansiennitet. Det betyr at sykepleiere med ti års ansiennitet fikk inntil 53.200 kroner i lønnstillegg. Den sentrale garantilønnen ved ti års ansiennitet ble løftet tilsvarende. 16-årstrinnet ble økt med 39.700 kroner.

Når det gjelder Horpestads forslag om hva som må til for å friste ansatte med frivillig deltid til å gå opp i stilling, har Stavanger kommune som utgangspunkt at ingen sykepleiere skal jobbe ufrivillig deltid. De fleste sykepleiere som ønsker å jobbe i 100 prosent stilling får det, såfremt det praktisk lar seg gjennomføre. Utfordringen er heller at mange sykepleiere ønsker å jobbe i redusert stilling, og så fylle på med ekstravakter på tidspunkter som passer for dem.

Lønn er viktig, det er vi enige med fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland om. Derfor har vi også innført lokale tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Det foretas fortløpende individuelle lønnsvurderinger ved ansettelse. Vi har en vid praktisering av ansiennitetsbestemmelsene ved at vi godkjenner all tidligere yrkespraksis. Summen av de sentrale og lokale lønnstiltakene mener vi vil bidra til at Stavanger kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver.