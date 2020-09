Jeg vil ha flere svar om naustet på Sokn

FORVALTNING: De folkevalgte i Stavanger har plikt til å finne ut om det har blitt begått korrupsjon som kan gjøre byggingen av naustet på Sokn ulovlig.

Politikerne i Stavanger er nødt til å sette seg grundig inn i saken om naustet på Sokn. Saken vil gi presedens for andre strandeiere som kan tenke seg å bygge utleiehytter på gamle naustvegger. Foto: Fredrik Refvem

Thomas Middelthon sr. Stavanger

De må også finne ut om naustet strider mot reguleringsplanen. I et intervju nylig sa leder av Kommunalutvalg for by- og samfunnsutvikling Frode Myrhol at det ikke skjer noe med funkisnaustet på Sokn, fordi det er gitt klarsignal til bygging.

Har ikke utvalgslederen fått med seg Aftenbladets presentasjon av saken med påfølgende debatt, som klart viser at det er behov for en avklaring om eks-ordføreren og eks-rådmannen har begått straffbar korrupsjon, som eventuelt vil gjøre klarsignalet ugyldig?

Har han heller ikke forstått at hans oppgave er å reise dette spørsmål til politisk behandling? Jeg, som menigmann, behøver ikke å ha noen mening i saken. Men det plikter våre folkevalgte å ha. Og jeg har krav på å få vite deres mening.

Politikerne må ta standpunkt til om naustet er i strid med reguleringsplanen. Hvis det er det, må de finne ut om eks-ordføreren har fått en «utilbørlig» fordel, og har vært seg det bevisst. Hvis disse spørsmål besvares med et ja, foreligger det korrupsjon. Da må spørsmål om politianmeldelse vurderes.

Det samme gjelder spørsmålet om rivings-ombyggingskrav. Da vil også mottaket av kommunal støtte på 295.000 kroner være korrupsjon og tilbakebetalingskrav vil være aktuelt.

Jeg er klar over at denne handlingsplikten for politikere kan føles ubehagelig for den enkelte. Men vi bor i en rettsstat hvor det er de folkevalgtes plikt å sørge for at lover og regler blir fulgt. Dessuten vil saken gi presedens for andre strandeiere som kan tenke seg å bygge utleiehytter på gamle naustvegger.