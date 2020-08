Skal sjefen kunne pålegge hjemmekontor og munnbind på bussen?

SMITTEVERN: Den pågående pandemien har medført store endringer i livssituasjonen til alle og arbeidslivet er intet unntak. For arbeidsgivere har korona medført endringer i drift, og smittevernreglene er i stadig endring. Noen av tiltakene som nå settes inn aktualiserer nye problemstillinger og utfordrer dagens reguleringer.

Foto: Jarle Aasland

Mira Tengesdal Torstenbø Advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma

Selv om store deler av arbeidslivet er lovregulert, er det fortsatt flere områder som reguleres av ulovfestet rett. Arbeidsgivers styringsrett er en slik ulovfestet rettsnorm og formuleres ofte som arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet i virksomheten. Styringsretten begrenses av blant annet lover, rettspraksis, avtaler og allmenne saklighetsnormer.

Nye problemstillinger

Korona har brakt flere nye problemstillinger på banen. Den første var arbeidsgivers rett til å pålegge hjemmekontor. Slik situasjonen nå er kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å jobbe fra en annen lokasjon enn vanlig arbeidssted. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også sammen avtale at arbeidstaker skal ha hjemmekontor – altså ha arbeidssted i egen bolig. Det rettslige grunnlaget for å pålegge hjemmekontor mot arbeidstakers vilje er imidlertid noe mer uklar.

I praksis har flertallet av arbeidstakerne akseptert slike løsninger, særlig i en tidsbegrenset periode. Men hvordan vil situasjonen være dersom hjemmekontor bli normen i overskuelig fremtid? Som påpekt i mediene den siste tiden er det flere ulemper med hjemmekontor, blant annet arbeidsgivers utfordringer med å sikre arbeidsmiljøet – både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Flere har heller ikke gode kontorfasiliteter hjemme, noe som gjør at langvarig hjemmekontor blir vanskelig. Per dags dato har vi ikke fått en rettslig prøving av spørsmålet, slik at det foreløpig er uavklart hvorvidt arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å jobbe fra eget hjem mot deres vilje.

I DN forrige uke kunne vi også lese at noen arbeidsgivere har pålagt sine arbeidstakere å bruke ansiktsmasker på kontoret og på kollektivtransport, til tross for at dette ikke er påbudt av myndighetene. Selv om påleggene er gjort i beste hensikt, presser de grensene for styringsretten slik vi kjenner den i dag.

Munnbind på fritiden?

For styringsretten er i all hovedsak begrenset til arbeidstiden. Når arbeidsgiver nå gir pålegg om bruk av munnbind på fritiden går det utover de vanlige rammene for hva arbeidsgiver kan bestemme. Styringsretten er imidlertid i konstant utvikling og følger også endringene i arbeidslivet generelt.

Sannsynligvis må vi falle tilbake på en saklighetsvurdering. Den unntakstilstanden vi nå befinner oss i vil nok også påvirke vurderingen av hva som er saklig. Etter mitt syn må påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport være innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det gjelder særlig dersom arbeidsgiver dekker kostnadene for bruk av munnbind. Det er imidlertid mulig at vi må skille mellom når pålegget skal gjelde. Det kan tenkes at det er forskjell på påbud om munnbind i og utenfor rushtid.

Disse to problemstillingene illustrerer at dagens situasjon utfordrer den nåværende reguleringen og tyder på at vi fremover vil stå overfor flere forhold som ikke har en klar arbeidsrettslig løsning. Det gjenstår å se om lovgiver vil komme på banen eller om arbeidslivet, sammen med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, selv klarer å bli enig om de nye kjørereglene.

