Sats på vegetarisk veimat!

KOSTHOLD: For fire år siden var Helene Myhre avhengig av å ha med niste eller ta til takke med pommes frites til veimat. Det at hun nå kan bestille vegetarburger er et stort skritt i riktig retning, men det må komme mer vegetarmat langs veiene.

Særlig mangler det gode vegetartilbud langs veien. Ikke så rart kanskje, da mange assosierer veimat med usunn, rask og enkel mat, skriver innsenderne. Foto: Harald Birkevold

Debattinnlegg

Marie Henriksen Bogstad Agroøkolog i NOAH

Helene Myhre Fotograf og kreatør

Det å ta valg med tanke på miljø og bærekraft, har blitt noe stadig flere er opptatt av. Særlig har en de siste årene sett en økning i antall som identifiserer seg som «fleksitarianere», ved at de har et mer bevisst forhold til eget kjøttforbruk. Enten det er av hensyn til miljø, klima, helse eller etikk.

Planter før kjøtt

For det er mange grunner til å velge planter fremfor kjøtt. Kjøttproduksjon bidrar til klimagassutslipp og ødeleggelse av natur som følge av endret arealbruk og avskoging. Masseproduksjon av dyr i kjøttindustrien fører til betydelig med dyrevelferdsproblemer, og begrenser husdyrenes muligheter til å handle i tråd med naturlig adferd. FN, Universitetet i Oxford og Klimastiftelsen er blant dem som melder om at kjøttkutt er nøkkelen til en bærekraftig fremtid.

De siste årene har interessen for plantebaserte matvarer skutt i været, og dagligvarekjedene melder stadig om økning i salget av slike produkter. Allikevel er det fortsatt behov for å ytterligere bedre disse tilbudene. Særlig mangler det gode vegetartilbud langs veien. Ikke så rart kanskje, da mange assosierer veimat med usunn, rask og enkel mat. Selv om det har skjedd en del også på denne fronten, er det fortsatt betydelig forbedringspotensiale.

Ikke se rart på oss!

Dette er noe Helene Myhre har mye erfaring med fra sine ferier i Norge. Før måtte hun ta med niste eller spise pommes frites til veimat. Å kunne bestille vegetarburger er et stort skritt i riktig retning. Likevel føler hun seg satt i bås fordi hun ønsker seg et måltid der grønnsaker spiller hovedrollen. Det virker som at flere sier seg fornøyd når de har ett alternativ uten kjøtt på menyen. Det er altså ikke ofte hun kan velge hva jeg vil spise, det blir det ene alternativet.

Det er ikke noe mindre viktig med fargerik og næringsrik mat langs veien, og det burde være minst like mange salat-varianter som det noen steder er bolle-varianter. Helene Myhre elsker boller altså, men boller, burger og pølser er en kortsiktig og lite bærekraftig løsning for både oss og kloden. Så vi heier sånn på dem som jobber for å gjøre tilbudet stort og variert. Så vi som forbrukere har muligheten til å ta valget selv.

Gjør det sunne enkelt

Vår oppfordring til kroene, restaurantene og bensinstasjonene langs Norges veier er å satse på det vegetariske tilbudet – gjør det enkelt for både barnefamilier og yrkessjåfører å ta sunne, dyre- og miljøvennlige valg! I mellomtiden kan du som sjåfør eller passasjer få disse fem tipsene til hjelp:

1. Lag niste. Sunnere og billigere!

2. Ha alltid småting som nøtter og frukt liggende

3. Om du har tid: stopp for å lage egen mat på primus.

4. Spør alltid om spisestedet har noe vegetar/vegansk, selv om menyen ikke sier det. Det øker etterspørselen.

5. Skryt av dem som har et godt tilbud!

