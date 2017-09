Stavanger kommune tar skatekulturen på alvor

Skatekulturen har de siste årene vært gjenstand for store endringer. Fra å være den stygge andungen i internasjonal idrettskultur til å stille med egen gren i OL i Tokyo i 2020. Det har vært en lang reise fra hjemmesnekrede skateelementer til skateanlegget på Tasta. Tasta nye skatepark er i verdensklasse. Når siste byggetrinn om kort tid står ferdig, kan vi skilte med den beste skateparken i Norge.

Ikke spesielt for Stavanger

Bruk av sparkesykkel og andre former for rullesport i skateparker er problematisk av flere grunner og er ikke en særegen problemstilling for Stavanger. Samtlige norske skateparker opplever nøyaktig de samme utfordringene knyttet til kjøremønstre og flerbruk, vi ser også den samme trenden internasjonalt. Flere norske kommuner innfører nå nye regler for bruk av idrettsanlegg for skatere. Det er særdeles viktig at lokale myndigheter følger opp og viser vei i etableringen av permanente idrettsanlegg for den egenorganiserte idretten.

Lekeplass og kultur

Det vil ta tid å etablere en kultur som anerkjenner og respekterer denne formen for anlegg som fullverdige idrettsanlegg på linje med mer tradisjonelle idretter som fotball og håndball. Anleggets organiske utforming og åpenhet (ingen gjerder) gjør at det er lett å forveksle parken med en gigantisk lekeplass som er åpen for alle. Familier og barn i alle aldrer, for det meste på sparkesykler, valfarter til den «nye lekeplassen» på Tasta, noe som resulterer i at skatere bruker mesteparten av kjernetiden på å unngå å kollidere med barn og kverulere med foreldre om regelverket for bruk av anlegget.

Skritt i rett retning

Slik situasjonen er for øyeblikket, blir skatere, nybegynnere og profesjonelle, utestengt fra sin egen idrettsarena. Når Stavanger kommune nå innfører egne tider for skaterne, er det et skritt i rett retning, både i arbeidet med å kultivere og lære opp publikum og gi skatesporten den anerkjennelsen den fortjener. Stavanger skateklubb berømmer arbeidet kommunen har gjort på Tasta og ser frem til arbeidet med ny skatehall.