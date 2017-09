Lederen i Aftenbladet den 6. september konstaterer at tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Kreftforeningen og Norsk Sykepleierforbund (NSF) vil være uhørt. Det er vi i NSF helt enig i, men det enkelte elementer i lederen som krever tilbakemelding.

Tillit i befolkningen

Sykepleiere og Sykepleierforbundet har stor tillit i befolkningen og det er vi takknemlige for. Vi gjør vårt ytterste for å forvalte denne tilliten til det beste for pasientene og for våre medlemmer.

Denne konflikten handler i høyeste grad om kampen for å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår, og at de skal slippe å miste opparbeidete rettigheter hvis bedriften/virksomheten bytter arbeidsgiverorganisasjon. Vi er for organisasjonsfrihet også for arbeidsgiver, men tariffhopping skal ikke være et middel for å komme seg unna inngåtte avtaler. Det var nettopp dette sykepleierne i Kreftforeningen var redd for da de fikk høre at arbeidsgiver ville ut av Virke og inn i NHO, og det var dette generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel lovte at de ikke trengte være redd for.

Kampen handler om lønn, arbeidstid og pensjon og å sikre at våre medlemmer har streikerett på disse områdene på lik linje med andre arbeidstakere i norsk arbeidsliv. Den forsiktige opptrappingen vi har hatt i denne streiken, viser at vi tar på alvor tilliten oss tildelt.

Bred støtte

Jeg skal ikke ta stilling til ønsket fra Aftenbladet om frivillig nemd, det stoler jeg på at de sentrale parter vurderer, men Aftenbladet må også ta inn over seg at pasienter, pårørende og så å si en samla fagbevegelse støtter streiken vår.

Vi håper og tror at det finnes en løsning og håper for alle parter at den kommer snart.