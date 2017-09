Dersom du skulle være student, ikke har tjent deg opp noen rett til foreldrepenger og skal føde har du rett på engangsstønad. Engangsstønaden gis for hvert barn du føder. Engangsstønaden utbetales vanligvis i forbindelse med fødselen. Man kan få opp til 10 ganger mer dersom man venter med barn til man har vært i jobb. Jeg mener systemet er grunnleggende urettferdig.

For KrF er familiepolitikken aller viktigst.

10 ganger mer støtte

Det er urettferdig, nettopp i et livsløpsperspektiv, at en kvinne som føder på ett punkt i livet mottar så mye mindre støtte enn en kvinne som føder på et annet punkt i livsløpet. Selv om de samlet sett vil bidra med like mye til samfunnet og delta like mange år i arbeidslivet, vil kvinnen som føder på «riktig tidspunkt», motta kanskje 10 ganger så mye i støtte som en kvinne som føder på «feil tidspunkt».

Vil ikke styre kvinners valg

I tillegg til at ordningen er urettferdig, ser vi i dag en utvikling som gjør at mange flere sliter med å få barn, fordi kvinner ikke er fruktbare hele livet. Det er en veldig belastning, både psykisk og fysisk å prøve å få barn over lengre tid. Helsefaglige råd tilsier at kvinner bør få barn mens de er unge, men samfunnets ordninger er ikke lagt opp slik. Vårt mål er ikke å styre kvinners valg, men det er å gi kvinner som ønsker å få barn tidlig en reell valgmulighet til faktisk å velge det.

I dag er alt lagt til rette for at vi skal vente lenge med barn, vi må bli ferdige med studier, ha startet en karriere, ha kjøpt hus og etablert oss ordentlig, så kan vi begynne å tenke på å få barn. Kvinner som ønsker å få barn tidlig, må være trygge på at det økonomisk skal gå fint. Vi må blant annet få på plass økonomiske støtteordninger, flere barnehageplasser og fleksibilitet med hensyn til eksamenstidspunkt.

Dyrere la være

KrF har vist i våre alternative budsjetter at vi klarer å finne penger til kraftig økning av engangsstønaden. For KrF er familiepolitikken aller viktigst, og vi prioriterer alltid tiltak og ordninger som sikrer barn og familier. Det er vi villig til å bruke mye penger på, fordi det er viktig og riktig, og fordi vi vet at det er dyrere å la være. Dårlig økonomi er fortsatt en av hovedbegrunnelsene for at mange unge kvinner velger abort. I ett av verdens rikeste land burde ikke økonomien være en tungtveiende faktor.