Må et parti være autoritært for å ikke bli en døgnflue?

DEBATT: Jeg har lest Industri- og Næringspartiet (INP), så trenger ikke du å gjøre det. Inntrykket jeg sitter igjen med, er blant annet at dette ikke er et parti for unge eller syke.

En av endringene INP har gjort i vedtektsdokumentet er at de krever fem års arbeidserfaring for at et medlem skal være valgbart. Det sender et tydelig tegn om at dette ikke er et parti for de unge eller syke.

Maren Rønningen Student, Rena

Partileder av Industri- og næringspartiet, Owe Ingemann Waltherzøe, deltok nylig på Politisk kvarter, hvor han møtte FrP-politiker Trond Birkedal for å debattere INP sine vedtekter. Debatten, preget av hersketeknikker, avbrytelser og uenigheter om fakta, ga flere spørsmål enn svar for meg som lytter. Jeg leste derfor INP sine vedtekter, og sitter igjen med det som følger.

Ved spørsmål fra debattleder om hvorvidt vedtektene egentlig betydde noe, svarte Waltherzøe at de var en organisasjon i oppstartsfasen som kun forsøkte å forhindre «oppdrettspolitikere». Han innrømmet også at organisasjonens praksis ikke var som beskrevet i vedtektene på de områdene han møtte særlig stor kritikk for, om egen makt. På Facebook omtalte han kritikken av vedtektene som å «fokusere på halmstrå».

Tid for tal

Som det sies i Elevorganisasjonen: «Hvis en organisasjon var et hus, hadde vedtektene vært grunnmuren». En organisasjon som bryter sine egne vedtekter, som deres medlemmer selv har vedtatt, sender etter min mening et tydelig signal om at de ikke fortjener medlemmenes tillit.

INP sine vedtekter er et 29 sider langt dokument. Til forskjell har KrF omtrent 8 sider, og partiene Rødt og Arbeiderpartiet har 9 sider hver. SV og Senterpartiet har omtrent 14. Frp sitt styringsdokument, som Waltherzøe påpeker at de har lagt til grunn for egne vedtekter i INP, har derimot det som tilsvarer 35 sider med alminnelige vedtekter. Det er derfor forståelig at det er uenigheter om fakta i denne debatten. Det er mye å sette seg inn i, og særlig vanskelig blir det for Waltherzøe når partiet hans ikke har utarbeidet vedtektene sine selv. De skulle kanskje kopiert leksene til noen andre?

«Partiet er fortsatt i oppstartsfasen» er en vanlig tilbakemelding når man kritiserer INP for deres tilhengere. At man er et nytt parti unnskylder ikke dårlige styringsdokumenter. Partiet Sentrum og Folkeaksjonen nei til mer bompenger har 4 sider med vedtekter. Disse kan alle medlemmer forstå, uten å sette av en hel dag til lesing, som jeg gjorde i dag.

Systematisk mistillit

Lange vedtekter er et stort rødt flagg. Waltherzøe sier selv at INP er et parti av og for vanlige folk, som ikke har vokst opp i politikken. Vanlige folk er ikke vant til å lese vedtekter, og selv politikere vil ha problemer med å sette seg inn i dokumentet «Vedtekter for Industri- og næringspartiet, INP», og ikke bare på grunn av skrivefeilene. Dokumentet er ikke laget for å forstås. Det virker for meg som om det kun finnes for at partiet skal fremstå som legitimt, og for at sentralstyret skal sikre sin makt i årene som kommer. Man skriver ikke hele kontrakten med liten skrift, Waltherzøe!

Noe av det INP møter mest kritikk for er utpekelsen av personer til høyere verv. Personene som sitter i sentralstyret i dag er utpekt av leder, og skal etter vedtektene sitte i fire år. Leder sitter i seks år. Dette sentralstyret har per vedtektene funksjon som valgkomité og fullmaktskomité. Det utgjør en stor andel av landsstyret, og skal fungere som kontrollkomité dersom vedtektene skal tolkes. Waltherzøe skriver på Facebook: «Vi gjør det litt annerledes enn andre politiske initiativer som har vist seg å være «døgnfluer» som tiltrekkes av oppdrettspolitikere som har helt andre personlige ambisjoner enn for fellesskapet». Å ha medlemmenes tillit, og å ha rammer for organisasjonen som sikrer det interne demokratiet, er altså mindre viktig enn stabilitet for de med mest makt. Å ikke være en døgnflue innebærer i dette tilfellet å være autoritær.

Maktkamp eller demokrati?

En av endringene INP har gjort i det ellers ordrett plagierte vedtektsdokumentet til Frp, er at de krever fem års arbeidserfaring for at et medlem skal være valgbart. Det sender et tydelig tegn om at dette ikke er et parti for de unge eller syke, og at de ønsker tillitsvalgte av samme «type» som i dag leder organisasjonen. Også forskjellig fra Frp sine vedtekter er bestemmelsen for INP at sentralstyret har makt til å nekte personer å representere INP dersom de tidligere har vært medlem av annet politisk parti. Det er da på sin plass å gjenta at sentralstyret er utpekt av Waltherzøe, ikke valgt. Vedtektene sier også, til forskjell fra Frp sine, at kandidater plikter å signere en lojalitetsavtale med fylket i forbindelse med valg.

INP-lederen sier selv at de ikke vil ha en maktkamp i partiet med folk som ikke jobber for organisasjonens interesser. De få forslagene INP selv har utarbeidet og vedtatt bygger på en mistillit til egne medlemmer, og sikrer partitoppen mer makt enn i noen av de andre norske partiene. Det fortjener medlemmene å vite, og den informasjonen må være lettere tilgjengelig. Birkedal sier det godt: «Det du kaller for maktkamp er det alle andre kaller for demokrati».