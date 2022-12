Ramme­betingelsene for petroleums­næringen må ikke endres

DEBATT: I en artikkel i Aftenbladet 26. november er toppsjefen i Wintershall Dea Norge, Michael Zechner, kritisk til regjeringsforeslåtte endring i den midlertidige oljeskattepakken.

«Paradoksalt kan den uforventede endringen i skattepakken gå ut over prosjekt som vil bidra til reduksjon i utslipp av karbondioksid», skriver Graham Dick.

Graeme Dick Sandnes

Oljeskattepakken ble innført i koronatiden som et tiltak for å holde gangen i den norske økonomien. Prinsippet av offentlige handlinger for å tilrettelegge for at næringen kan fortsette med sine aktiviteter gjennom utfordrende tider, er viktig både for å holde folk i arbeid og for verdiskapning.

Ikke endre rammebetingelsene

Skattepakken går ut 31. desember, og petroleumsnæringen jobber på spreng for å få sine prosjekter godkjent. Disse prosjektene skal sikre enda mer energilevering fra Norge i fremtiden, og noen vil bidra til reduksjonen i utslipp av CO₂. Toppsjefens kritikk er en oppfordring til politikerne om å ikke endre rammebetingelser for petroleumsnæringen på en uforutsigbar måte siden dette påvirker hva næring bruker sine ressurser på og hvordan næringen tar investeringsbeslutninger.

Lars Haltbrekken (SV) oppfatter dette som krokodilletårer og er lite sympatisk til denne oppfordringen. Han bruker anledning til å gi et spark til petroleumsnæringen, som han tydeligvis betrakter som en del av problemet. Haltbrekken klarer ikke å forstå budskapet og klarer ikke å ta inn over seg hvilke konsekvenser uforutsigbare rammebetingelser har for Norge. Han klarer heller ikke å betrakte petroleumsnæringen som en del av løsningen.

I DNVs rapport Energy Transition Norway 2022, utgitt i november 2022, er det en prognose på hvordan Norge ligger an for å oppnå klimamålene. Målet for reduksjonen i drivhusgassutslipp innen 2030 er 55 prosent, nåværende estimat er 25 prosent. Målet for 2050 er netto nullutslipp (reduksjon 100 prosent) og nåværende estimat er 79 prosent.

I innledningen til rapporten står det at norsk industri har midler og kunnskap til å bidra til ytterlige reduksjoner, men det forutsetter forutsigbare og ambisiøse rammebetingelser fra regjeringen. Hvis den norske regjeringen med SV som budsjettpartner fortsetter med å gjøre rammevilkår uforutsigbare, blir det fremtidige utfordringer med verdiskapning og arbeidsplasser. Oppnåelsen av klimamål som allerede er vanskelige, kan en se langt etter.

Kommer aldri til å forstå

Paradoksalt kan den uforventede endringen i skattepakken gå ut over prosjekt som vil bidra til reduksjon i utslipp av CO₂. Kanskje DNVs estimat på 25 prosent snart blir for optimistisk. Så lenge Haltbrekken og andre miljøforkjempere ser alt som kommer fra petroleumsnæringen gjennom sin «vi liker ikke olje og gass»-briller, kommer de aldri til å forstå hva som må gjøres for å komme i mål.