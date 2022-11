Eiganes oser av byhistorie, Kampen er et oppdiktet navn fra en Bjørnson-fortelling

DEBATT: I Aftenbladet lørdag 19. november står det at det har vært høyskole på Kampen helt siden 1843. Årstallet er korrekt, men stedsangivelsen er feil.

Mens Eiganes har dype røtter i byens historie, er Kampen et oppdiktet navn på en husmannsplass i Østlandets Dalom. Hva er det som har gått så galt?

Gunnar A. Skadberg Lokalhistoriker

Det Norske Misjonsselskap (NMS) opprettet landets første misjonsskole i leide lokaler i Øvre Strandgate 87 i 1843. Etter påtrykk fra kirkens embetsmenn i Christiania, ble skolen nedlagt i 1848, men skolen ble igjen opprettet i Stavanger i 1859, på nytt i leide lokaler. Denne gang med adresse Verksgata 31–33.

​I 1861 kjøpte NMS løkkene C3 og C4 på Eiganes av gårdbruker Johannes Gunleifsen Birkedal, og i 1864 sto sekretærbolig og ny hovedbygning klar for innflytting på den nye misjonsskolen. Stedsnavnet «Kampen» skriver seg fra august i 1868 da Bjørnstjerne Bjørnson var i Stavanger for å kaste glans over Landsregattaen som ble arrangert i byen denne sommeren. I denne forbindelse ble forfatteren invitert til ekteparet Jakob Sarin og Dagfine Berners landsted på Eiganes, med seinere adresse Stokkaveien 50 og Brønngata 63. Også Berners naboer på Eiganesløkkene, Tønnes og Tomine Rønneberg, ble invitert til selskapet den 8. august.

Bjørnstjerne Bjørnson skapte begeistring der han kom, og etter hans besøk i Stavanger, inkludert overnatting hos Berners, oppkalte vertskapet sitt landsted for «Solbakken» etter Bjørnsons bondefortelling «Synnøve Solbakken», mens nabo Rønneberg kalte sin gård for «Kampen» etter husmannsplassen i bondefortellingen «Arne». Rønnebergs våningshus, løe og uthus er revet, men gården lå på mellom Misjonsveien og dagens Kampen skole.

I dag kalles VID-Stavanger for «Campus Kampen», og i avisartikkelen i Aftenbladet heter det altså at det har vært høyskole på Kampen siden 1843, altså 25 år før Kampen-navnet ble tatt i bruk av Rønneberg. Har Stavanger kommunes navneutvalg godtatt at vestsiden av Misjonsveien nå ligger på Kampen? I så fall er det historieløst, og den som er vokst opp på «Misjonsmarken» i Stavanger, hopper i stolen hver gang han blir minnet om at det var på Kampen han vokste opp, og ikke på Eiganes-løkkene. Mens Eiganes har dype røtter i byens historie, er Kampen et oppdiktet navn på en husmannsplass i Østlandets Dalom. Hva er det som har gått så galt?