Kunsten å dyrka korn fortener ein silo

Det er stor kunst å henta mengder av korn ut av kvart dekar jord. Denne kunsten og kunnskapen har den norske bonden. Kva vert det så til med dei monumentale bygningane? Kanskje kornkunst på siloveggen?

Arild Agnor Vagle Sandnes

Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Så står dei der, ragande mot himmelen i Stavanger og Sandnes, kornsiloane. Kva skal me nytta dei til heretter? Korleis er me komne dit at dette er eit aktuelt spørsmål?

Me veit at verda treng korn og brød. Me veit at korn og brød er mangelvare i store delar av verda. Frå Ukraina ser me problema med utskipinga. Frå Norge ser me at korn vert skufla saman i dungar ute, fordi det ikkje er lagerplass i siloar der austpå. Kornet var meint å brukast til brød, men må nå gå i kverna til dyrefôr. Så står dei der med sine store rommelege magar i Stavanger og Sandnes.

Kanskje kunst? Kanskje leilegheiter? Havre, bygg endåtil kveite. Mektig syn på jærsk jord! Livgjevande korn for folket i Norge og i verda. I Norge har me særs gode naturgjevne forhold for produksjon av mat, ikkje minst i vår region. Dei klimatiske forholda er gunstige med omsyn til kombinasjonen av næringsstoff, regn, temperatur, erosjon med meir. Difor er resultatet av årets kornavling på Austlandet og i vår region rekordstor.

Regjeringa vil auka norsk sjølvforsyning av mat til 40 prosent. Kommunestyra i vår region sit nå og funderer på kva dei skal gjera med det attverande arealet av matjord. Korleis skal matjordarven forvaltast? Kven er best skikka, plogen eller gravemaskinen? Det er stor kunst å henta mengder av korn ut av kvart dekar jord. Denne kunsten og kunnskapen har den norske bonden. Kva vert det så til med dei monumentale bygningane? Kanskje kornkunst på siloveggen?