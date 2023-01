Rød beredskap med tom reservebenk

DEBATT: Hvordan fylle reservebenken med sykepleiere når sykehusene må ha økt beredskap?

Når sykehusene går i beredskap er det naturlig å tenke at dette gjelder for en begrenset periode, men for sykepleiere er allerede arbeidshverdagen svært krevende.

Aud Hølland Riise Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fredfull jul og godt nytt år? Ikke for sykepleiere på SUS og i Helse Fonna. Virus og vinter har medført svært mange pasienter på allerede fulle avdelinger.

Media skriver om grønn og gul beredskap på sykehusene. Med beredskap er det naturlig å tenke at personell står i reserve, klar for å steppe inn. Det finnes ikke et reservelager av sykepleiere som står klare til å gå på jobb. Det finnes ingen reservebenk.

På tå hev hele året

Beredskapen er sykepleiere som også ønsket litt jule- og nyttårsfeiring med familie og venner. Sykepleiere som faktisk også blir rammet av virus og av den grunn må være hjemme fra jobb. Beredskap for sykepleiere er synonymt med ytterligere økt belastning.

Den verdifulle fritiden til restitusjon forstyrres av nærmest daglige forespørsler om å jobbe overtid. Gjerne gjennom hyppige sms eller telefoner fra arbeidsgiver. Konstant dårlig samvittighet for kollegaer og pasienter følger med på kjøpet – helt kostnadsfritt. I tillegg kommer et stort arbeidspress når en er på jobb på grunn av minimal bemanning.

Når sykehusene går i beredskap er det naturlig å tenke at dette gjelder for en begrenset periode, men for sykepleiere er allerede arbeidshverdagen svært krevende. Sykepleiere opplever at store deler av året er som en beredskapssituasjon. Å leve med dette presset over tid, oppleves som en stor belastning og medfører at sykepleiere søker seg bort fra helsetjenesten. Vi har ingen sykepleiere å miste.

Nok bemanning og rett kompetanse

NSF Rogaland vil minne de ansvarlige politikerne om at deres viktigste oppgave er å sørge for at de som utdanner seg til helse- og omsorgstjenesten faktisk ønsker å jobbe der. Tilstrekkelig bemanning og riktig kompetanse er nøkkelen for å lykkes med dette. Noe burde dere ha lært etter årene med pandemi.

Vi har en tradisjon med et sterkt offentlig helsevesen i Norge, som er en sikkerhet for oss alle. Når vi ser at arbeidsforholdene er så utfordrende, blir vi bekymret for at det skal rakne.

De som skal jobbe i helsetjenesten må oppleve at det satses på det offentlige norske helsevesen. En reservebenk er nødvendig.