Regjeringen raserer tilbudet til de svakeste i samfunnet

DEBATT: Vi har sett over lengre tid nå at regjeringen raserer tilbudet til mennesker som sliter med rus og psykiatri. Enten det er snakk om egenandel for LAR-behandling eller rasering av gode avrusningstilbud på grunn av fjerning av fritt behandlingsvalg.

Å innføre egenandel på LAR-behandling kan føre til at mange dropper denne livsnødvendige behandlingen.

Ann Elin Piel Tredjekandidat, Stavanger Venstre

Mette Vabø Ordførerkandidat Stavanger Venstre

Stine Hasfjord skriver om hvordan innføringen av egenandel på LAR-behandlingen påvirker de som virkelig har behov for denne behandlingen. I en tid hvor alt blir dyrere skal altså de av oss med tynnest lommebok og mest behov for hjelp straffes.

Det fører til at mange dropper den livsnødvendige LAR-behandlingen, og det vil koste samfunnet langt mer på sikt enn at vi tilbyr denne behandlingen uten egenandel. Egenandelen er innført etter signaler fra øverste hold. Det er altså regjeringens ønske å belaste lommeboken til de aller mest sårbare i samfunnet med en unødvendig utgift.

Andre steder i landet har de derimot ikke innført egenandel, men heller valgt å kutte ned på bemanningen. Dette fører til at det avhenger av hvor du bor hvorvidt du får en god behandling eller ikke. Slik kan vi ikke ha det! Venstre jobber nå for at regjeringen snarest endrer regelverket slik at egenandel for LAR-behandling fjernes i hele landet.

Samtidig har regjeringen valgt å fjerne fritt behandlingsvalg, noe som berører pasienter innen rus og psykiatri ekstra hardt. Mange av de gode behandlingsstedene drives av ideelle organisasjoner og går nå en mørk framtid i møte. Men aller mørkest er det for pasientene og de pårørende som risikerer å stå uten et godt tilbud når de søker hjelp.

Regjeringen har lovet et tilsvarende tilbud i det offentlige, det har vi så langt ikke sett noe til. Venstre vil stå på barrikadene for denne pasientgruppen. Vi opplever at sittende regjering setter ideologi fremfor god behandling for mennesker som sliter med rus- og psykiatri. Dette sammen med en manglende rusreform kan føre til at vi vil se et økende antall rusavhengige som trenger hjelp enn det vi har i dag. Det kan vi ikke la skje. Rusavhengige må få hjelp, ikke straff.