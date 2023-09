Akropolis- det er noe med det gamle

DEBATT: Hver gang jeg opplever at noe jeg oppfatter som del av Stavangers «sjel» trues av forandringer, blir jeg minnet om en linje skrevet for mange år siden; «Jeg er alltid bekymret for alt som er vakkert i Stavanger!» Akropolis-debatten vekker en slik uro i meg.

Ville athenerne ha gjemt Parthenon bak påbygninger i vår tids arkitektur? Lar det seg ikke gjøre å bygge et tidsmessig teater på den mørke nordsiden av den gamle sykehustomta?

Odd Jan Hagen Stavanger

Jeg snakker ikke om nødvendige grep for å gjøre byen framkommelig, «snill» modernisering eller estetiske forbedringer. Og jeg mener ikke at vi skal beholde alt som er gammelt for enhver pris. Det kan jo noen ganger virke som at «Trehusbyen» blir i overkant strengt passet på.

I gamle Madlaveien ble den romantiske og besungne bøke-alleen felt for rundt femti år siden fordi veien trengte utvidelse. Leit, men greit! De var gamle og trafikkfarlige, skapte mørke og var for plasskrevende i en hovedgate. De skamskårne «stolpene» som overtok skal jeg la være å si noe stygt om.

Nesten et Akropolis

Men høyblokka ved Blåseborg minner meg om «Lyckliga gatan» eller om tragedien på Enerhaugen. Den var et barn av sin tid, sanerings- og byfornyelsestiden, men maken til stilkrasj finnes knapt!

Nå gjelder det noe mye verre. Og la meg slå fast: Jeg er teatervenn. Jeg har hatt utallige store opplevelser på Rogaland Teater siden jeg var guttunge. Jeg elsker den gamle bygningen og prøver å akseptere det helt nødvendige scenetårnet som skulle lette scenografi-arbeidet. Husker den sjenerøse bruken av kulisser i min barndom. Trær, stubber og husvegger ble trukket fram og tilbake ved sceneskift. Det var en viktig del av teatermystikken for meg. Håper på en lykkelig løsning på teaterets problemer.

Stavanger Museums bygning må vel være det nærmeste man kommer et Akropolis her i byen. Byhøyden, som det greske ordet betyr, var hjertet i byene i det gamle Hellas. Stavanger Museum har da også de rette klassiske

linjene, og disse kommer best til sin rett fra østsiden med den herlige parken foran. Fra Storhaugsiden, og bare derfra, kan man få akropolis-følelsen. i parken på museets østside ble Hulda Garborgs skuespill Liti Kersti fram-

ført som friluftsteater for en del år siden.

Må det absolutt bygges her?

I min barndom var jeg ofte på tur med far til museet, og senere med kamerater. Da var turen gjennom muséparken med den vakre steintrappa, den lille «grotten» og kanonene på knausen en del av helhetsopplevelsen.

Det skjærer i hjertet å se tegningene av «visjonen» som, klokelig nok, helst blir vist fra vestsiden. Jeg blir visst litt emosjonell . . men det e någe med det gamla.

Må man helt opp på «Akropolishøyden» for å se arkitekt Eckhoffs mesterverk i framtiden? Ville athenerne ha gjemt Parthenon bak påbygninger i vår tids arkitektur? Lar det seg ikke gjøre å bygge et tidsmessig teater på den mørke nordsiden av den gamle sykehustomta, der man allerede har gjort forandringer på flere av bygningene, og der Kannikparkens trær vil kunne myke opp kontrastene mellom gammelt og nytt? Hvis det da absolutt må bygges i Kannik! I alle fall må Eckhoffs teaterbygg bevares som det klenodiet det er – som teater!