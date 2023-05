Staten må bevilge mer penger til funksjonsassistanse!

DEBATT: Nav melder at pengene til funksjonsassistanse for 2023 er brukt opp, sju måneder før året er slutt. Denne statlige ordningen gjør det enklere for arbeidstakere med funksjonshemning å stå i jobb, og for arbeidsgivere å ansette dem.

Funksjonsassistanse gjør det mulig for funksjonshemmede å stå i jobb – og enklere for arbeidsgivere å ansette funksjonshemmede.

Nina Bjørum Mio, BPA

Men i de neste sju månedene vil ingen ifølge Nav få innvilget nye søknader om funksjonsassistanse før i 2024. Funksjonsassistanse finansieres over statsbudsjettet. Nav sier i en melding at grunnen til at pengene har blitt brukt opp allerede før halve året har gått, er en kombinasjon av lønns- og prisvekst, og en økning i antall nye brukere av ordningen i begynnelsen av året.

Et stort behov

En økning i antall brukere tydeliggjør at ordningen fyller et behov, og at funksjonsassistanseordningen faktisk får flere mennesker med funksjonshemninger ut i jobb. Dette er mennesker som uten ordningen bare ville kunne stå i mindre stillinger, eller ikke kunne være i arbeid i det hele tatt.

Samtidig er det ikke flere enn omtrent 400 mennesker som har funksjonsassistanse i Norge. Ikke akkurat fryktelig mange, og atskillig færre enn det antallet som kunne ha brukt ordningen.

Dette forteller oss at de økonomiske rammene satt i statsbudsjettet nok er atskillig strammere enn det behovet skulle tilsi. Funksjonsassistansen dekker lønnsutgifter til en assistent som skal bidra med praktisk hjelp slik at du som arbeidstaker skal kunne utføre dine ordinære arbeidsoppgaver. Ordningen benyttes blant annet i undervisning, i anleggsbransjen, i landbruket, i industrien og for musikere og kunstnere – og i BPA-bransjen.

I Mio har vi lang erfaring med funksjonsassistanse, både som assistansetilrettelegger for våre kunder, og som arbeidsgiver for ansatte med funksjonsnedsettelser. Funksjonsassistansen er et viktig verktøy for at vi som BPA-leverandør skal kunne møte kundene våre med den graden av likepersonkompetanse og egenerfaring som vi gjør. Vi hadde med andre ord neppe vært i stand til å gi kundene våre like god rådgivning og veiledning uten funksjonsassistanseordningen.

Dette kan bli litt krise

Nav sier at funksjonsassistansestoppen ikke vil påvirke de som allerede har vedtak om funksjonsassistanse, men at ingen nye søkere vil få innvilget søknaden sin før om tidligst 7 måneder. Dette kan for eksempel fort bli litt krise for mange av dem som nå er på jakt etter lærlingplass. Vanskelig nok å finne for de uten en funksjonsnedsettelse, og nå tilnærmet umulig for dem som har behov for assistanse i læretiden.

Politikerne er enige om at de ønsker å få flere personer med funksjonsnedsettelser i arbeid. Men da må de la handling følge ord, og sørge for at det finnes penger til det. Og siden funksjonsassistanse er direkte knyttet til statsbudsjettet, betyr det at Stortinget bør minne regjeringen på dette når de fatter sine vedtak om revidert budsjett i juni.