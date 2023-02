Mange eldre med demens bor altfor lenge hjemme

Ikke begynn å lappe på et system som er feil. Det er et faktum at det mange steder ikke finnes gode nok og tilpassede aktiviteter for personer med demens, verken hjemme eller på sykehjem.

Lillian Michaelsen Leder av Nasjonalforeningen Stavanger Demensforening

Debatt

ELDREOMSORG: Brennpunkt-programmet om mangler i eldreomsorgen gjorde meg ikke overrasket. Vi vet også at de som bor hjemme og er sykere enn

før. Er hjemmetjenesten rustet for dette? Det er blitt skrevet og bedt om flere sykehjemsplasser. Alle vet at flere bor altfor lenge hjemme.

Det har i flere år vært en villet politikk som nå ser dagens lys, men det måtte skjult kamera for å få dette dokumentert. Nasjonalforeningen Stavanger Demensforening har bedt om tiltak for at dette ikke skal skje. Det er rett og slett konsekvenser av politikernes beslutninger.

«Eldre» har sagt at de vil bo lengst mulig hjemme og da kan det virke som om

løsningen er å nekte dem sykehjemsplass. Resultatet som ble vist på NRK er et resultat av dette.

Min påstand er at de fleste av oss ikke har god nok kunnskap om sykdommen demens. Noen av oss vet litt, men jeg tror ikke verken jeg selv eller de som ikke har sykdommen kan fatte hvordan livet med demens er. Hjemmetjenesten jobber under et større press enn det vi vanlige folk forstår. Mange har ikke

tilstrekkelig kompetanse om sykdommen demens. Dette så vi tydelig

dokumentasjon på i programmet. Men det er krevende både for den med demens og den som besøker og skal hjelpe. Personer med demens trenger tid og det kolliderer med arbeidssituasjonen til Hjemmetjenesten.

Stavanger kommune og Nasjonalforeningen Stavanger Demensforening har skrevet en samarbeidsavtale om et demensvennlig samfunn. Alt ligger nå til rette for å sette i gang dette arbeidet. Å bo hjemme lengst mulig har ført til at flere bor hjemme uforsvarlig. Dette gjelder flere med diagnosen demens.

Ikke skrik så høyt om saker som dukker opp. Vær heller med på å gjøre endringer som fører til et bedre liv for de som kommer etter oss. Endring tar tid og kunnskap om sykdommen er det viktigste redskap. La oss begynne med å bygge flere sykehjemsplasser og lage et demensvennlig samfunn.