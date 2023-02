Uverdige forhold for eldre og syke

DEBATT: Manglene i eldreomsorgen som er blitt dokumentert av NRK nylig kommer ikke som noe sjokk på Pensjonistpartiet. Vi har lenge advart mot uverdige forhold og er skuffet over at så lite blir gjort.

Mange eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig, men ikke alle. Og hva med dem uten nære pårørende?

Sigbjørn Persson Flørli Sandnes Pensjonistparti

Og nå ser vi det igjen, valgflesk og festtaler fra de etablerte partier. Partier som mer eller mindre samtlige har sittet med regjeringsansvar og kunne gjort noe med forholdene for lengst.

Kommunene har ansvaret i det daglige, men vi mener at staten må langt mer på banen og ta hovedansvaret for at alle sikres likeverdige og gode tjenester. Nå var det ingen tilfeller fra Sandnes med i nevnte dokumentar, men det er ingen grunn til å betvile at man ikke finner eksempler på uverdige forhold også lokalt. Dekningsgraden for sykehjem har gått ned de senere årene og man trenger ikke være rakettforsker i tall og statistikk for å forstå at «full sykehjemsdekning» koker ned til en lek med tall.

Ikke alle kan bo hjemme

Eldrebølgen både kommer og er allerede over oss. Bare de neste kommende 30 årene vil antallet mennesker over 70 år mer enn dobles. Det er bare fantastisk, men det krever politikere som evner å ta dette innover seg og prioritere annerledes.

Det er et uttalt mål for Sandnes kommune at eldre skal bo lengst mulig hjemme. Det er isolert sett ikke noe feil med det, men ikke alle har den muligheten. For det første er man helt avhengig av pårørende som kan stille opp, ofte 24/7, og en langt større hjemmehjelpstjeneste enn hva som kan tilbys i dag. I den forbindelse må det på plass flere heltidsstillinger. Ifølge tall fra FHI bor to tredjedeler av demenssyke hjemme. Så er det dem som gjerne ikke er eldre, men like fullt pleietrengende av ulike årsaker. Flere av disse kan ha stor eller lettere grad av demens som følge av sykdommer som ikke er rene demensdiagnoser. Ofte er dette pasienter som trenger å forholde seg til færrest mulig personer i det daglige skal de oppleve ro og trygghet, og få gode tjenester utført hjemme.

Pårørende og frivillige trengs

Da Pp tidligere var med og styrte byen var det en viktig sak for oss å få på plass Sandnes Helsesenter. Gevinsten av denne satsingen ser vi daglig. Og vi sto i bresjen for utbygging av flere sykehjemsplasser. Nå er tiden igjen inne for å bygge flere og øke satsingen på hjemmehjelpstjenesten. Og så må vi evne å ha to tanker i hodet samtidig; Vi er også nødt for å snakke om innholdet i eldreomsorgen. For utenom selve pleieomsorgen er de eldre og syke helt avhengige av pårørende og frivillige som stiller opp skal de aktiveres og stimuleres i det daglige. Det er også viktig og her er det et enormt forbedringspotensial.