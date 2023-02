Ungdom trenger noe kjekt å gjøre sammen med andre

DEBATT: Ungdommer trenger en plass å være der de kan ha det kjekt sammen med andre. Det vil også redusere kriminaliteten og vold blant ungdom.

Hva er bakgrunnen for at disse ungdommene blir kriminelle? Jeg tror at mange ikke har noe godt nettverk rundt seg, de mangler tilhørighet og fritidsaktiviteter.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet i media om at det har vært kriminelle hendelser der barn og unge under 18 er involvert, noen ganger ned til 10–11 år. Det gjelder slåsskamper, knivstikking og ran. Det ødelegger livene til folk når de er i et dårlig miljø.

Hva er bakgrunnen for at disse ungdommene begår disse handlingene? Jeg tror at mange ikke har noe godt nettverk rundt seg, de mangler tilhørighet og fritidsaktiviteter. Mange ungdommer har foreldre som ikke følger dem opp på en god måte. Økt press for å ha de rette klærne, skoene og mobiltelefonene kan gjør at de velger å stjele.

Forskning viser at volden har blitt styggere og at dette deles på sosiale medier. Vi trenger mer ressurser. Mange unngår å oppsøke steder der det er en risiko for å bli ranet eller banket opp. Vi vil ha en by der alle skal føle seg trygge. Vi trenger mer plasser der ungdom har et trygt oppholdssted, for eksempel ungdomsklubber eller andre plasser der voksne har kontroll på hva som skjer. Der er man sosial og man kan spille PlayStation og brettspill, man kan også spille bordtennis eller ping pong.

Jeg tror det ville hjulpet for de som er med i gjengmiljø og være på en ungdomsklubb. Jeg mener nå at det er på tide at det blir oppmerksomhet mot det å redusere vold og kriminalitet. Norge er et av verdens rikeste land, vi burde ha penger til flere plasser der ungdommen kan være.