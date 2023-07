Nynorsken verte styrka som fagspråk

Det er eit viktig samfunnsoppdrag for Riksrevisjonen å syta føre at begge skriftspråka er levande i revisjonsarbeid.

Nils T. Bjørke 2. visepresident og stortingsrepresentant for Sp

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: I 2021 og 2022 sende Riksrevisjonen til saman 37 kontrollrapportar til Stortinget. Ingen av dei var på nynorsk. I 2023 har vi derimot fått til ei endring.

Den åttande juni 2023 kom den første rapporten frå Riksrevisjonen på nynorsk. Den 27. juni kom det ein til. Det er ein viktig start på å utvikle nynorsken og som revisjons- og fagspråk for Riksrevisjonen og all offentleg revisjon i Noreg.

Å gjera nynorsken til eit like levande revisjonsspråk som bokmål krev tid og modning.

Riksrevisjonen har sett som mål å publisere undersøkingar på nynorsk i tråd med intensjonane i språklova. Når to rapportar på to år er skreve på nynorsk har Riksrevisjonen framleis mykje å gå på for å nå desse intensjonane. Det veit Riksrevisjonen som er gode på prosentrekning.

Riksrevisjonen er landet sitt største offentlege revisjonsorgan. Det er eit viktig samfunnsoppdrag for Riksrevisjonen å syta føre at begge skriftspråka er levande i revisjonsarbeid.

Å gjera nynorsken til eit like levande revisjonsspråk som bokmål krev tid og modning. Eg vonar Riksrevisjonen tek grep om dette og forvaltar samfunnsoppdraget sitt på begge dei norske skriftspråka framover. Så skal eg arbeide for at vi frå Stortinget nyttar kvart eit høve for å styrke nynorsken som fagspråk.