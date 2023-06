Senior, bruk muligheten til å gi personstemmer!

DEBATT: Før sist stortingsvalg var det en debatt om den manglende representasjonen av kandidater over 60 på partienes valglister.

«Skal vi leve hele livet, må vi også ha en stemme hele livet», skriver Hard Olav Bastiansen.

Hard Olav Bastiansen Styremedlem, Stavanger Senior Høyre, seniorkandidat ved kommunevalget (H)

Seniorkandidatene ble stort sett plassert et stykke nede. Resultatet ble en nasjonalforsamling som aldersmessig ikke gir et representativt bilde. De eldre utgjør 1/3 av befolkning og er den gruppen som øker mest, men den har ikke 1/3 av representantene.

Denne gruppen burde være mer attraktiv for de politiske partiene enn den til nå har vært. Og den burde bli lyttet til mer enn det som har vært tilfellet. Forutsetningen er at de som har passert 60 engasjerer seg og tar del i politikkutformingen, og at de aktivt sørger for å gi personstemmer til seniorkandidater ved kommunevalget.

Seniorpolitikk skal være politikkutforming for hele mennesket.

Kommunevalget er nemlig ikke bare et valg av parti, det er også et valg av personer. I motsetning til stortings- og fylkestingsvalget har velgerne i dette valget en mulighet til direkte påvirkning. Mange glemmer at de kan kumulere, det vil si gi en ekstra stemme til en eller flere av kandidatene ved kommunevalget, også kandidater på andre partier sine lister. Du velger ikke bare hvilket parti som skal styre, du velger også hvilke personer som skal styre.

Nyere analyser av valg, velgeratferd og holdninger viser at det i løpet av en generasjon ikke lenger er noe klart generasjonsskille i samfunnet. Det vi grovt kan beskrive som «den voksne delen av befolkningen» har ganske like verdier, preferanser og perspektiver som de i den yngre delen. Hovedforskjellen mellom unge og eldre er erfaring, ikke holdninger. Og erfaring er en viktig forutsetning for å gjøre gode politiske valg.

Seniorpolitikk skal være politikkutforming for hele mennesket. Seniorene må ses på både som konsertgjengere, teaterentusiaster, kafégjester, deltakere i samfunnsdebatten – og mottakere av helsetjenester. Begrepet «leve hele livet» fanger opp dette perspektivet, at vi ikke slutter å være hele mennesker selv om alderen stiger. Skal vi leve hele livet, må vi også ha en stemme hele livet. Men for å bli lyttet til må du ta ordet og ikke minst sørge for at de som kan snakke din sak, kommer inn i kommunestyret.