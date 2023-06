Digitalt mas, mas, mas. Aner jeg et foreldreopprør?

DEBATT: Er det bare meg eller har digitaliseringen av samfunnet gitt oss alle merarbeid?

Hvem var det som sa at digitaliseringen skulle gjøre livet lettere? Jeg kjenner at jeg blir provosert av alle disse små digitale oppgavene og fristene som henger over en til enhver tid.

Birgitte Dambo Stavanger

«Hei – du har fått ny innlogging i Vigilo! Her kan du kommunisere med skolen.» Altså, jeg har ikke noe behov for å kommunisere med skolen via Vigilo. Men jeg har ikke noe valg.

Nå får man mail i hytt og gevær fra Vigilo om aktiviteter der, og ikke minst påminnelser. Hvorfor kan jeg ikke bare få informasjonen i mailen der det står at jeg har fått en beskjed i Vigilo? Nei, jeg må huske å logge meg inn og sjekke aktiviteten i Vigilo minst en gang om uken. Her må jeg logge meg inn med tretrinnsaktivering – et sikkerhetsregime på PST-nivå.

Glipp av viktig informasjon?

Hvis jeg er så uheldig å glemme det, går vi glipp av «viktig informasjon». Skolen har sitt på det tørre.

Datteren min som skal begynne på ungdomsskolen skal velge valgfag. Dette må jeg også involveres personlig i. Jeg har ikke tall på hvor mange mail og sms’er jeg har fått fra både ungdomsskolen og barneskolen vedrørende valgfag.

Og når vi endelig hadde fått søkt og fylt ut det flotte digitale skjemaet, oppdaget vi at den ene skolen hadde ikke lyktes i å sende det til den andre skolen. Men vi foreldre forventes å være på ballen og online konstant. Uken etter får jeg så beskjed – denne gang på sms – at «det var noe feil med systemet så vi må gjøre alt om igjen». Her er ny lenke, ny kode til innlogging. Den blir tilsendt meg på sms men innloggen gjøres via Classroom. Palm-face.

Noe jeg aller helst skulle hatt ingenting med å gjøre. Hvorfor evner ikke skolen til å gjøre dette i skoletiden uten å involvere foreldrene? Jeg vil selvfølgelig gjerne bistå datteren min i hvilket valgfag hun skal velge. Men det rent tekniske, som nå er heldigitalt vil jeg ikke involveres i. Det må da være noen andre sin jobb å fikse dette?

Du må ikke si Spond ...!

Kan du vennligst legge ungen min i Spond? Ja, det skal jeg fikse. Tre dager senere: Har du lagt henne inn nå? Nei, fordi du bekreftet ikke den siste meldingen. Hvor mange ganger skal man måtte bekrefte på den opprinnelige sms-en som var en direkte forespørsel? Har du aktivert brukeren på Min idrett? Min håndball? Har du lastet ned Sola FK sin app?

Vipps – skulle gjøre livet enklere, men begge foreldrene må huske å bekrefte kontoen! Her må barnet og begge foreldrene logge inn en gang hver før kontoene kan aktiviseres. Og det vipses og det vipses og det vipses og det ringes om at det må vipses.

Konfirmasjonstid. Her må man huske å melde på innen fristen og her gis det ulike kurs-alternativer som man må velge mellom, uten at det egentlig gis så mye informasjon om de ulike kurs. Valg, valg, valg.

Og så alle disse appene

Vi overstrømmes av valg til det meningsløse. Thomas Hylland Eriksen sier at jo flere valg man blir stilt overfor, jo mer tilbøyelig er man til å kjenne på avmakt og overveldelse. Jeg kjenner meg unektelig igjen.

I tillegg så har alt en app nå. Det er snart ikke mulig å gjøre noe uten å laste ned en app. Utallige hjemmesider har sluttet å fungere og blitt erstattet av en app som jevnt og trutt må oppdateres. Og hvis den ikke oppdateres går du glipp av «viktig informasjon!!!»

Nye oppgaver og nye gjøremål snikes inn i hverdagen. Det å administrere eget digitalt liv og ikke minst barnas, har omtrent blitt en 50 prosent stilling.

Kanskje jeg merker det tydeligere fordi jeg er den eneste av oss to forelderen som tar meg av alt dette? Men likevel. Det burde ikke være sånn.

Ingen smarttelefon, ingen billett!

Her om dagen jobbet jeg frivillig på en festival. Inn ankommer tre unge mennesker i gjenbruksklær som ville kjøpe billett til en enkelt forestilling. Ingen av de tre eide smart telefon.

Det viste seg at de da heller ikke kunne ikke kjøpe billett. Enkeltbilletten kunne bare bestilles via nettsiden, via minst fem klikk. Ungdommene gikk fram og tilbake tre ganger mellom billettkontroll og festivalkontoret. Jeg fikk en flau smak i munnen. Tok meg selv i å lengte tilbake til min gamle NOKIA.

Tenk at det var en tid før smarttelefoner og sosiale medier. Jeg har nesten glemt hvordan det livet var. Av og til har jeg lyst til å melde meg ut. Gjøre som de fine alternative unge menneskene. Men det går ikke an når du er forelder i dagens samfunn.

Enten begynner jeg å bli en gammel grinebiter, eller så er dette begynnelsen på et lite foreldreopprør. En motreaksjon på alle de digitale små oppgavene vi pålegges. Jeg tror vi alle begynner å bli litt slitne.