DEBATT: Mathias Renberg skriver i Aftenbladet at MDG ikke har fått til noe i Stavangers klimapolitikk de siste fire årene. Vi synes det er flott at tidligere Frp-representanter er opptatt av klimapolitikk.

Ingvild Sørensen Stavanger MDG

At Renberg kun sier at vi ikke har gjort nok, og ikke selv skisserer noen tiltak for økte klimakutt, får være en annen sak. Å snakke om egen politikk er noe vi i MDG gjerne gjør, så vi takker Renberg for muligheten til å fortelle hva vi er stolte av å ha fått til de siste fire årene og om planene våre for de neste fire!

For det har betydd noe at MDG har vært med på å styre Stavanger denne perioden.

Krav om klimafond

Et av kravene våre for å bli med i flertallet, var et betydelig klimafond som kunne finansiere satsing på klima og miljø. Dette er nå oppe i 200 millioner. Vi har fått gjennomslag for en historisk satsing på klima og natur i Stavanger. Vi har vedtatt mange tiltak i klimaplanen som blant annet har ført til satsing på termisk energi i kommunale bygg, solceller på 100 kommunale tak, utslippsfri varetransport i sentrum m.m. Aldri har miljøavdelingen i kommunen vært større, aldri har kompetansen på klimakutt vært bedre. Vi har åpnet bekker og restaurert vassdrag, vi har fått gjennom biotopvern for Mosvatnet. At Stavanger ble valgt som en av EUs 112 klimanøytrale byer, er et signal om at vi både har gjort et målrettet arbeid for å redusere utslipp, og noe som viser at vi har potensial til å bli karbonnøytral innen 2030.

Og la det ikke være tvil – gratis buss er så klart en viktig sak for oss, og vi deler gleden over å få til dette med de andre partiene i flertallet.

Og – snakker om samarbeid – vi har i hele perioden vist oss å være samarbeidsvillige og pragmatiske, og kan samarbeide med alle partier så lenge vi får gjennomslag for god klima- og miljøpolitikk. Så her er det uante muligheter for fortsatte gjennomslag.

Selv om vi er små, har vi fått gode gjennomslag. Men vi skulle gjerne ha fått til mye mer, for det haster!

Klimasmart hverdag

Klimakampen vinnes ikke uten innbyggerne med på laget, derfor er solidaritet viktig for oss. Vi vil ha gode hverdagsliv, god byutvikling og vi vil sikre en trygg oppvekst både for dagens barn, men også for fremtidens generasjoner. Vi er derfor stolte av våre gjennomslag på mange områder. Vi har fått gjennom tiltak som både handler om klima, men også om å utjevne forskjeller og gi folk en mer klimasmart hverdag – som varmepumpestøtte og elsykkelstøtteordninger. Vi har åpnet Breigata og Kirkegata for gående, fått enveiskjørt Pedersgata og har fått ansatt en byarkitekt.

Fremover vil vi arbeide for flere og større klimakutt i kommunen. Dette skal vi gjøre gjennom bl.a. å stille strenge krav om klimanøytralitet ved nybygg, fortsette å støtte privatpersoner så det blir enkelt og lønnsomt å gjøre grønne valg i hverdagen. Vi skal ha enda bedre rammer for delingsøkonomi. Vi vil styrke klima- og miljøfondet, så vi kan bevare mer natur og redusere klima- og miljøutslipp. Stavanger skal være arealnøytralt, og vi kommer til å si tydelig nei til nedbygging av matjord og ja til gjenetablering av natur.

Vi tror at vi kan leve godt selv om vi kutter utslipp, og vi tror vi kan komme langt uten å bruke pisk. Vi synes gulrot smaker så mye bedre!

Så til slutt noen hjertesukk. Renberg har rett i at kommunens klimamål ikke nås. Heller ikke verdens klimamål nås, og vi styrer mot 2 grader oppvarming og vel så det. Det er alvorlig. Klimakrisen skjer her og nå. Den vil bli verre – også hos oss.

Frustrerende

Det er frustrerende å drive klima- og miljøpolitikk i Stavanger. Selv om vi er små, har vi fått gode gjennomslag. Men vi skulle gjerne ha fått til mye mer, for det haster! Men når andre, større partier i Stavanger med letthet river trehus, bygger ned matjord og natur, og syns at det er viktigere å bygge bru og vei enn å få ned klimautslipp, så har ikke vi fire i kommunestyret så mye å stille opp med. Vi kunne fått til mer om vi var større. Så om Renberg og andre er opptatt av å få kraftigere og tydeligere klimapolitikk, må flere stemme MDG så vi kan få inn flere i kommunestyret.

Klima og natur er vår tids viktigste sak. Og det betyr noe hvem som styrer. MDG er en garantist for at klima og natur blir prioritert de neste fire årene.