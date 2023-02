Alle ansatte på SUS bør få tilbud om parkeringskort

DEBATT: Line Hatleskog, operasjonssykepleier på SUS, som har sagt opp sin stilling fordi hun ikke får lov til å kjøpe parkeringskort på sin egen arbeidsplass. Det er så feil, trist og unødvendig at sykehuset mister dyktige medarbeidere fordi de ansatte ikke får parkeringsplass på jobb.

Innsenderen mener alle ansatte på SUS, uansett lengde på reisevei, bør få tilbud om å kjøpe parkeringskort på egen arbeidsplass, fordi mange sykehusansatte jobber i helger og jobber skift. Bildet viser sykepleier Line Hatleskog.

Marianne Falch Stavanger

Ansatte som har 5 års utdanning, som denne operasjonssykepleieren, og masse uvurderlig erfaring sier opp på grunn av dette. Når kriteriet for å få kjøpe parkeringskort er å bo mer enn 40 minutter unna med kollektivtrafikk skjønner jeg at ansatte slutter. Jeg skjønner det veldig godt. Jeg er redd for at dette er dråpen for flere. Tenk på all den kompetansen vi mister for hver enkelt ansatt som velger å si opp stillingen sin hos oss.

Vår viktigste ressurs er våre ansatte. For å erstatte dem må vi ansette nye, hvis vi får søkere på stillingsutlysningene, og det er det jammen ikke alltid vi får lengre, som skal gå på toppen i ukevis for opplæring og trenger flere år for å få erfaring med alle de ulike diagnosene og rutinene og dokumentasjonssystemene vi har.

På Nye SUS blir det neppe bedre med parkeringsplasser. Her på Våland har vi tross alt gater vi kan parkere i, noe jeg selv har gjort i flere år på grunn av avslag på søknad om parkeringskort. På Ullandhaug, derimot, er det omtrent ingen gater i nærheten. Og toget fra Jæren stopper ikke på Paradis stasjon som ligger fem minutter fra jobben slik det er nå, men på Jåttå.

Ja, det vil bli shuttlebuss, men det tar lengre tid. Og hva med i vaktskiftene? Da er det dobbelt så mange som trenger parkeringsplass på samme tid. Nå er det ikke uvanlig på min sengepost at ansatte kommer for sent på kveldsvakt fordi de kjører rundt og rundt i parkeringshuset og leter etter parkeringsplass. Dette skjer hver uke og det er ikke greit. Kveldsvaktene kjører gjerne hjemmefra ekstra tidlig for å få parkeringsplass, hvem gidder det på sikt? Og dette er til og med de som er så ‘heldige’ at de har fått kjøpt parkeringskort.

Dette genererer overtid og unødvendig bruk av ressurser. Etter min mening skulle alle ansatte på SUS som ønsker – uansett hvor mange minutter med kollektivtransport unna sykehuset de bor – få tilbud om å kjøpe parkeringskort på egen arbeidsplass. Det burde være en selvfølge da de fleste sykehusansatte jobber i helger og jobber skift.