Skattekutt i lønnsforhandlingene

«Skatte- og avgiftskutt vil øke folks økonomiske frihet og gi borgene mer trygghet i hverdagen», skriver Jørn Kyle Finnesand.

Jørn Kyle Finnesand Stavanger Frp

DEBATT: Lønnsforhandlingene er brutt, og det er streik i Norge. I en tid hvor pengestrømmen til det offentlige nærmest flommer over, bør regjeringen varsle skatte- og avgiftskutt som et bidrag i lønnsforhandlingene.

Skattekutt kan ikke bare gi en rekke fordeler for arbeidere og arbeidsgivere, men kan også bidra til å dempe prisveksten og inflasjonen i samfunnet. En av de største driverne av prisveksten i samfunnet har vært den galopperende strømprisen.

Når regjeringen og Høyre ikke ønsker å støtte Fremskrittspartiets forslag om å dekke strømprisen over 50 øre/kilowatt-timen, så bør en være villig til å senke inntektsskatten og la folk flest beholde mer av egne penger.

Vanligvis ville en kunne sagt at de viktigste effektene av skattekutt er at det kan føre til økt produktivitet og økonomisk vekst. Nå opplever den vanlige mann og kvinne at kampen handler om at lønna skal holde tritt med prisveksten i samfunnet. Skatte- og avgiftskutt vil øke folks økonomiske frihet og gi borgene mer trygghet i hverdagen, samtidig som lønnsveksten ikke trenger å bli så høy at sentralbanken øker renten og spiser opp hele gevinsten.