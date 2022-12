Å melde Stavanger inn i LO er samrøre på høyt nivå

DEBATT: Det skjedde i de dager da det gikk ut befaling fra ordfører Kari Nessa Nordtun om at alle skulle skrives inn i LO.

Erlend Jordal (H) er svært kritisk til at flertallspartiene ved ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) har meldt Stavanger inn i en LO-organisasjon som han mener er venstreradikal.

Erlend Jordal Kommunestyrerepresentant (H)

Eller vent. Hva? Det som har skjedd er at flertallets budsjett i Stavanger har meldt Stavanger kommune inn i en politisk organisasjon styrt og finansiert av LO. Det er samrøre på et nivå vi aldri har sett før i vår by.

Jeg tok opp dette spørsmålet etter at ordføreren hadde presentert flertallsbudsjettet. «Hvordan kan ordføreren forsvare innmeldingen av Stavanger kommune i organisasjonene «For Velferdsstaten»? Jeg begrunnet spørsmålet mitt til ordføreren. Men verken hun eller noen andre fra Ap ga meg et svar.

Går mot frihandel

Denne politiske organisasjonen har i sin politiske plattform blant annet følgende punkter. «Vi avviser en globalisering av økonomien som baserer seg på liberalisering og deregulering.» Det er jo helt åpenbart en politikk som går på tvers av et bredt flertall i Stavanger og Norge, inkludert Ap som er for både frihandel og EØS. Tenk på oljeindustrien som eksporterer varer og tjenester over hele verden på grunn av gode frihandelsavtaler, det er denne organisasjonen altså imot.

De forsvarer offentlige monopoler – for kommunal sektor betyr det at en ønsker seg tilbake til den tiden da kommuner hadde monopol på barnehagedrift, eller der det ikke var lov for private å fremme reguleringsplaner? Denne politiske organisasjonen er imot bruk av anbud og konkurranseutsetting av tjenester. Betyr dette at Stavanger kommune skal slutte å hente inn anbud fra konsulenter, bemanningsbyråer eller IKT-tjenester fordi en i teorien kan etablere de som egne kommunale tjenester?

Så har denne venstreradikale organisasjonen følgende i styret; styrets leder Mette Nord leder Fagforbundet og medlem av Ap sitt sentralstyre. Styremedlem Jan Davidsen Raa, tidligere leder i LO-systemet og medlem av Ap sitt sentralstyre. Styremedlem Mildrid Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen i LO. Styremedlem Jan Olav Andersen leder El & IT-forbundet i LO. Styremedlem Terje Skyvulstad første nestleder i Utdanningsforbundet. Samt styremedlem Ellen Dalen første nestleder i Norsk Tjenestemannslag i LO.

En lukket organisasjon

Organisasjonen er utelukkende finansiert av LO og Utdanningsforbundet kan vi lese på hjemmesiden. Hvor mye de mottar i tilskudd er ikke offentlig kjent. Hva de bruker pengene på er heller ikke offentlig kjent. Hvem de samarbeider med og betaler for tjenester er heller ikke offentlig kjent. Dette er en type samrøre som ikke kan forsvares når en kommune skal være medlem.

Enda mer alvorlig er det at denne organisasjonen ikke praktiserer meroffentlighet. Verken styresammensetning, styrepapirer eller årsberetning finnes tilgjengelig på organisasjonens nettsider. Men dette er altså en organisasjon som flertallet i Stavanger kommune nå har meldt oss inn i.

Derfor stilte jeg følgende spørsmål i kommunestyret mandag 12. desember til ordføreren: «Syntes ordføreren at det er uheldig at flertallet nå vil melde Stavanger kommune inn i en organisasjon, som har venstreradikale politiske standpunkter. Som er styrt av ledelsen i LO og medlemmer av Ap sitt sentralstyre – som også er finansiert av LO. Og som ikke praktiserer meroffentlighet?» det kom ingen svar.

Det er godt det er valg i 2023, så vi kan stoppe denne typen samrøre og hemmelighold.