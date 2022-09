Er pensjonister i fattigdom ikke «vanlige folk»?

Kårleiv Kristoffersen Sandnes

DEBATT: I Norge lever 150 000 minstepensjonister under fattigdomsgrensen. Støre og Vedum mener at dersom disse pensjonistene får en pensjon over fattigdomsgrensen, vil det føre til at vi bruke for mye penger, og norsk økonomi vil kollapse. De hevder at dette vil føre til økte renter og en dramatisk stor inflasjon.

Det får derimot ingen konsekvenser når politikerne gir seg selv et lønnstillegg på 75.000 kr.

De frykter altså at minstepensjonistene vil gå berserk å bruke penger hemningsløst og ødelegge norsk økonomi dersom de løftes ut av fattigdommen.

Det første Støre-regjeringen gjorde da den overtok, var å legge ned eldreombudet. Dermed har pensjonistene ikke lenger noen som kan ivareta deres interesser når de ikke er fornøyd med situasjonen.

Men når rikspolitikerne er misfornøyd med Skattedirektoratet, så sender Stortinget inn en klage på vegne av dem.

Da tenker jeg tilbake på valgkampens mest brukte løfte, at det nå er vanlige folk sin tur.

Da må det jo være slik at minstepensjonistene er uvanlige folk, siden de ikke får noe.

Jeg er selv heldigvis ikke minstepensjonist, men jeg føler en skam over hvordan minstepensjonistene blir behandlet av politikere som ikke eier empati.