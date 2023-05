Vi skal fortsatt ha fraværsregler i skolen

DEBATT: Fraværsgrensa har tjent elevene godt. Og la det ikke være noen tvil: Vi skal ha regler for fravær i skolen.

«Verden ser annerledes ut enn den gjorde i 2016 da fraværsgrensa ble innført», skriver Tonje Brenna.

Tonje Brenna Kunnskapsminister (Ap)

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Elevene skal forberedes på videre studier, på jobb og på voksenlivet. Da må vi også stille tydelige krav til oppmøte. Vi vil erstatte dagens fraværsgrense med et nytt reglement for nærvær, som er mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene, og bidrar til at flere fullfører videregående skole.

Oppdatert kunnskap

Nye fraværsregler må lages basert på oppdatert kunnskap. Jeg har derfor bestilt et kunnskapsgrunnlag av Utdanningsdirektoratet som kommer til høsten, og jeg vil sette meg godt inn i det før vi foreslår endringer. Vi vil også sende forslagene på høring, slik at alle som ønsker, får mulighet til å uttale seg.

Endringer i fraværsreglene må ta høyde for at det er ulike – og ofte komplekse – grunner til at elever er borte fra skolen. De aller mest sårbare elevene med høyt fravær trenger tettere og en annen oppfølging enn bare en fraværsgrense.

Det er ikke fraværsgrensa alene som avgjør om elevene er på skolen eller ikke.

Vi vet også at fastlegene er hardt presset og at de bruker mye tid på å attestere skoleelevers fravær. Regjeringen ser derfor på hvordan vi kan få ned arbeidsbelastningen og hvilke arbeidsoppgaver som kan fjernes. Det inkluderer om fastleger skal bruke tid på å attestere kortvarig fravær for skoleelever.

Verden ser annerledes ut enn den gjorde i 2016 da fraværsgrensa ble innført. Blant annet foreslår vi i den nye opplæringsloven en fullføringsrett for elever i videregående opplæring, som det er bred tverrpolitisk enighet om. Med en fraværsgrense på 10 prosent, kan vi ende i en situasjon der vi holder folk i videregående lenger enn nødvendig. Målet er at folk kommer ut av videregående og er kvalifisert for jobb eller videre studier så raskt som mulig. Den nye opplæringsloven gjør det derfor nødvendig å se på fraværsregelverket.

Det er ikke fraværsgrensa alene som avgjør om elevene er på skolen eller ikke. Et trygt og godt skolemiljø, trygge voksenpersoner og faglig engasjerende undervisning er minst like viktig. Vi jobber derfor langs flere spor for å øke tilstedeværelsen blant elevene.

Målet er alle enige om

Jeg er opptatt av at et nytt nasjonalt fraværsregelverk skal utarbeides med involvering fra elever, lærere og de andre som jobber i skolen. Målet er vi alle enige om. At flere elever, både ungdom og voksne, møter opp og gjennomfører skolegangen sin.