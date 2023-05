Vil ny storkommune på Nord-Jæren gi oss en bedre region?

DEBATT: Høyre slo fast på sitt landsmøte at de vil slå sammen flere kommuner. Dette har gitt Aftenbladets kommentator Hilde Øvrebekk nye muligheter til å dra frem gamle argumenter for å slå sammen kommunene Sandnes, Sola og Randaberg med Stavanger.

«Aftenbladet har levert mange gode lederartikler og kronikker om viktigheten av et sterkt jordvern på Jæren, relatert til Sandnes, Sola, Klepp, Time og Hå. Det har ennå ikke vært mulig å finne tilsvarende oppslag fra Aftenbladet om egen hjemkommune», skriver Inger H. Aanestad og Martin Håland.

Inger Helen Aanestad 1. kandidat, Sandnes Senterparti

Martin Håland Gruppeleder, Sp, Sandnes kommunestyre

Hadde argumentene som Øvrebekk trekker frem i sin kommentar 24. mars vært reelle burde vi slått oss sammen umiddelbart!

Øvrebekk problematiserer at alle de fire kommunene må være enige for å få sin del av pengene i bymiljøpakken. Fra Stavanger og Øvrebekk sitt ståsted hadde det sikkert vært rimeligere og enklere om Stavanger kommunestyre hadde tatt beslutningen alene. Dersom målet er utvikling av hele Jæren, er dette åpenbart en dårlig løsning. Senterpartiet er overbevist om at folk som bor i og kjenner sitt lokalmiljø, skal være med å påvirke utviklingen av sitt lokalsamfunn. Vi må flytte avgjørelsene tettere på folk de berører, ikke sentralisere de på færre hender.

Kjøper Høyres budskap

Konkurranse om næringsutvikling og innbyggere gir ifølge Øvrebekk en lite effektiv samfunnsutvikling. Det er interessant at selv erfarne kommentatorer kjøper Høyres budskap om at konkurranse gjør alt bedre, men ikke når det kommer til kommunene, da er konkurranse usunt og en ulempe. For Senterpartiets del vil vi trekke frem at en viss vennskapelig konkurranse mellom nabokommuner er en av flere grunner til at kommunene på Nord-Jæren er blant landets mest veldrevne kommuner. Dagens konkurranse mellom kommunene om innbyggere og næringsliv på Jæren, der politikere og administrasjoner må legge seg ekstra i selen, kommer alle innbyggere til gode.

Diskusjonen om å se mer helhetlig på arealbruken i byregionen er likevel interessant. Aftenbladet har levert mange gode lederartikler og kronikker om viktigheten av et sterkt jordvern på Jæren, relatert til Sandnes, Sola, Klepp, Time og Hå. Det har ennå ikke vært mulig å finne tilsvarende oppslag fra Aftenbladet om egen hjemkommune. Aftenbladet har rettmessig kritisert de nevnte kommunene for nedbygging av matjord, tilsvarende kritikk kan vi ikke se gjelder for Stavanger.

Norges beste matjord

Det er vanskelig å lese dette på noen annen måte enn at Aftenbladet mener Stavanger skal få vokse på bekostning av andre deler av Nord-Jæren. Hvis byutviklingen på Nord-Jæren skal fortsette i samme mønster som nå, bygger vi ned betydelige deler av Norges beste matjord. For Senterpartiet er dette ubegripelig korttenkt og naivt. I en tid med krig i Europas kornkammer, Ukraina, tørke i Spania, og klimaendringer som vil gjøre matproduksjon nærmest umulig i land som vi hittil har importert store mengder mat fra, er nedbygging av matjord på Jæren dårlig for sjølberging og sikkerhetspolitikk. Stavanger kan ikke skilte med å være noe eksempel til etterfølgelse når det gjelder å ta vare på matjorda, da ser vi ingen grunn til å overlate arealforvaltninga av hele Nord-Jæren til Stavanger kommunestyre.

Senterpartiet har tro på godt samarbeid med nabokommunene, slik har vi blitt Norges kanskje beste region og bo og arbeide i. Så har vi åpenbart noen utfordringer vi må løse for å sikre at vekst og utvikling på Nord-Jæren ikke betyr at vi bygger ned enda mer av den verdifulle matjorda vår. Løsningen på dette er imidlertid ikke mer makt på færre hender til bystyrepolitikerne i Stavanger, men reelle og gode diskusjoner på tvers av partier og kommunegrenser. Er det noe vi burde ha lært de fire årene siden forrige kommunevalg, er det viktigheten av lokal beredskap i tilfelle pandemi, krig eller klimaendringer.

En betydelig del av Norges matproduksjon skjer på Jæren, årets lokalvalg burde derfor handle om hvordan vi tar vare på lokal matproduksjon og hvordan vi best rigger regionen for nye næringer.