Rødt bør slutte å henge med partier de egentlig ikke liker, selv om de har vindkraftmotstanden til felles

DEBATT: At Sofie Marhaug erkjenner klimaendringene som menneskeskapte, samt at hun og Rødt tar avstand fra rasister og høyreekstreme, er selvsagt og bra. Vi mener også at det er legitimt å være motstander av vindkraft.