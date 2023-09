Vindkraftmotstanden er legitim

DEBATT: Øivind Bergh og Jon Helge Vassbø polariserer vindkraftdebatten.

Det er svært gode grunner til å være mot vindkraft. Bergh og Vassbøs bekymringer for ekstreme meninger er reelle nok, men å knytte disse til vindkraftmotstand minner aller mest om brunbeising.

Rødt anerkjenner selvsagt de menneskeskapte klimaendringene. Vår motstand mot vindkraftutbygging, handler om at vindkraft ikke er løsningen på klimakrisen.

Sofie Marhaug Stortingspolitiker for Rødt og 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen

Skribentene skiller rett og slett ikke mellom snørr og bart. Motstand mot nedbygging av naturen er nemlig ikke det samme som å være mot klima. Det er typisk at de slår Rødt i hartkorn med Norgesdemokratene for eksempel, og later som at Rødt er mot målene i Parisavtalen. Dette stemmer simpelthen ikke.

Rødt anerkjenner selvsagt de menneskeskapte klimaendringene. Vårt poeng, og noe av vår motstand mot vindkraftutbygging, handler om at vindkraft ikke er løsningen på klimakrisen. I stedet vil vindkraftutbyggingen forsterke en annen og alvorlig krise: naturmangfoldkrisen. FN har ikke bare et klimapanel; organisasjonen har også et naturpanel. Forskerne der konkluderer med at arealnedbygging er blant de største truslene mot artsmangfold.

Dette har vi også sett i Norge. Selv om vi har bygget ned store, store mengder natur, så øker presset på nytt for å bygge ned siste rest. Vindkraft er arealkrevende, og de beste vindforholdene er ofte i konflikt med verdifullt artsmangfold. Det så vi senest da Bjerkreim sa ja til enda et vindkraftanlegg – i hubroens rike.

Det finnes også andre, helt legitime argumenter mot vindkraft som ikke er ensbetydende med klimafornekting eller det som verre er. I motsetning til vannkraftproduksjonen i Norge, er produksjonen i hovedsak utenlandsk eid. 7 av de 10 største selskapene kan spores tilbake til skatteparadis. Og vindkraften har vært unntatt grunnrenteskatt. Utbyggingen har minnet om cowboyaktige tilstander, uten offentlig kontroll og eierskap.

Vindkraft er heller ikke en særlig stabil energikilde, i motsetning til vannkraften – som vi kan magasinere. Derfor er det viktigere for oss i Rødt å ta vare på og prioritere denne kraften heller enn å bygge ut og bygge ned. Vi må rett og slett ha mindre av noe saktere, ikke mer av alt raskere. Å akseptere det massive presset på å bygge ned naturen – i klimaets navn – er ingen god oppskrift. Det forsterker en annen og alvorlig krise, på vindkraftkapitalisters premisser.