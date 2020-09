Høyre må først finne ut hva de mener om kunstinnkjøp, før de klager til avisen

KUNSTINNKJØP: Ingebjørg S. Folgerø kommer i mandagens Aftenblad med en underlig kritikk av flertallets forslag til ny politikk for kunstinnkjøp hvor hun påstår at den faglige ekspertisen svekkes til fordel for politikerne.

Høyres kritikk av forslaget til ny politikk for kunstinnkjøp er uforståelig, hevder innsenderen. Foto: Galleri Ellingsen & Worsøe

Debattinnlegg

Pål Asle Pettersen Rødt Stavanger

Problemet er bare at det i virkeligheten er stikk motsatt. Forslaget innebærer nemlig at antall politikere reduseres sammenlignet med hva som har vært

praksis de årene Høyre har styrt byen vår.

Tidligere satt det tre politikere i komiteen og to kunstfaglige representanter. Nå reduseres derimot antallet politikere til én samtidig som det settes inn seks representanter med kunstfaglig ekspertise. Og mens politikerne tidligere satt som både leder og nestleder i komiteen, vil nestlederen nå være en

kunstfaglig representant. Ja, det er ikke engang sikkert lederen av utvalget blir en politiker. Det blir altså en kraftig styrking av den kunstfaglige ekspertisen i utvalget.

Handlekraft først nå

Det er også artig at Høyre i kommunestyret fremmet et forslag om at politikere ikke skulle være representert i komiteen for kunstinnkjøp. Da dette ikke fikk særlig med oppslutning, snudde de tvert om og kjempet i stedet for at tre politikere skulle sitte i utvalget, med den begrunnelse at opposisjonen også måtte være representert i komiteen. Dette er et litt underlig

argument med tanke på at opposisjonen ikke var representert i komiteen da Høyre selv styrte.

En må nesten tro at det viktigste for Høyre er at de selv får en plass i komiteen.

Og går det galt, skal i alle fall ingen andre politikere få sitte der. Folgerø trekker også frem ankemuligheten som et verktøy for maktglade kulturpolitikere

som ønsker å overstyre den kunstfaglige ekspertisen. Samme ankemulighet har imidlertid eksistert i alle år. Det er ikke noe flertallet har funnet opp, og den blir sjelden benyttet.

Høyre lanserer et eget, langt mer ambisiøst forslag. Det er gledelig, men hvorfor har de da styrt byen i flere titalls år uten å gjøre noe med denne saken? Det har tross alt sittet tre ganger flere politikere i komiteen gjennom perioden med høyrestyre enn det nå vil sitte.

Hva mener Høyre egentlig?

Til slutt kritiserer Folgerø flertallet for at de gjør kunstinnkjøp til en del av den årlige budsjettdiskusjonen, og dermed øker risikoen for at innkjøp av kunst blir en post man reduserer. Det er en god innvending mot forslaget, og en bekymring jeg personlig deler.

Men hva Høyre egentlig mener om dette forslaget, er helt umulig å forstå. Mens de stemte mot flertallspartienes forslag i UKIS (Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog), så stemte de for i formannskapet og kommunestyret. Så mitt råd til Høyre er at politikerne i fremtiden blir enige med seg selv i saker, før de melder sin bekymring til avisene!

