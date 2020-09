Hvorfor skal Mímir som påpeker feil i politikken svi?

Det blir som å skylde NRK Satiriks for politikerforakt. Mímir Kristjánsson bruker et tydelig bilde for å påpeke det mange oppfatter som realiteten i norsk politikk.

Det er et faktum at valgdeltakelsen synker, antallet partimedlemmer synker og at skandaler i norsk politikk øker. Er det virkelig budbringeren som påpeker det mange oppfatter som realiteten som skal stå ansvarlig for det? Foto: Jan Inge Haga

Bård Malde-Frøyland Styremedlem i Stavanger Rødt og leder i Stavanger Rød Ungdom

Nylig skrev Bjørn Gunnar Husby fra Venstre i Haugesund i Stavanger Aftenblad at «Mímir Kristjánsson» drar politikere ned i søla. Husby kritiserer Kristjansson for å generalisere og sette negativt stempel på norske politikere.

Sitatene Husby refererer til er «norsk politikk har blitt redusert til et hav av sexskandaler og feilaktig utfylte reiseregninger» og «han (Kristjánsson) mener politikere har mistet bakkekontakten».

Mediene fråtser i skandaler

Er det å «generalisere» og «sette negativt stempel på politikere» å påpeke en observasjon? Når folk i VGS-klassen min hører ordet «Politikk» tenker de gjerne på Terje Søviknes sine skandaler og Jonas Gahr Støre som sniker på trikken, «sykt LOL» tenker de og deler MEMES av Større som sniker på trikken. Hvorav den siste har Mímir Kristjánsson kritisert Dagens Næringsliv for å lage en sak av ingenting. Politikere er jo selvfølgelig mye mer enn disse sakene, men de fleste husker de nasjonale skandalene mer enn den gode jobben flere lokalpolitikere legger ned i kommunestyrene rundt i landet.

Det er mediene som aldri blir lei av skandaler og som melker disse. Bare overskriften til Husby sin tekst «Mímir Kristjánsson drar politikere ned i søla» oppfordrer til politikerforakt og polarisering.

Mímir Kristjánsson bruker et tydelig bilde for å påpeke det mange oppfatter som realiteten i norsk politikk. Han kommer med forslag til tiltak som kan begrense politikerforakten: reduksjon i politikerlønn, tak på antall perioder en kan sitte på Stortinget, og å ta tilbake flere oppgaver i folkevalgt regi. Han snakker også om hvordan flertallet av den norske befolkningen ønsker mindre økonomiske forskjeller, men forskjellene øker og har økt sammenhengende siden 1986 og fram til i dag, ifølge SSB. Ingen partier på Stortinget sier de ønsker dette, men det skjer allikevel. Dette er bare et av mange eksempler på politikk som folket ønsker, men som ikke gjenspeiles på Stortinget. Det skaper politikerforakt.

Budbringeren får tyn

Det er et faktum at valgdeltakelsen synker, antallet partimedlemmer synker og at skandaler i norsk politikk øker. Er det virkelig budbringeren som påpeker det mange oppfatter som realiteten som skal stå ansvarlig for det? Skal de som påpeker problemer stå ansvarlig for konsekvensene? Skal man for eksempel kjefte på NRK Satiriks for at politikerforakten øker?

Istedenfor å møte Kristjansson til debatt om disse temaene, svarer Husby med å prøve å dra Mímir Kristjánsson ned i søla. Jeg håper vi kan få et storting, en regjering og et bystyre som gjenspeiler folk. Jeg håper vi kan sparke ut folk som har drevet seksuell trakassering og skrevet fiktive reiseregninger fra politikken. For vi må huske på at politikere har tillitsverv, vi skal ha tillit til dem.

