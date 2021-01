Kan Riksadvokaten leve med ulovlige vindkraftkonsesjoner?

KRONIKK: Den overordnede, nasjonale forklaringen på vindkraftskandalen er åpenbar: Lovbrudd i forvaltningen.

En rekke vindkraftkonsesjoner over hele landet er ikke innvilget på lovlig vis, hevder Helge Briseid Risnes i denne kronikken. Han har nå utfordret Riksavdokaten til å se på saken. Foto: NTB

Helge Briseid Risnes

Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) spurte nylig i et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H): «Er statsråden trygg på at det ikke foreligger rettslige hindringer for å realisere Buheii vindkraftverk?»

Hennes manglende og misvisende svar medvirket til at jeg, i forståelse med Motvind, den 10. januar sendte brev til Riksadvokaten. Det er kommunens, statsforvalterens (tidl. fylkesmannens) og nå ministerens manglende svar som gjør at vi tvinges til å påkalle vår øverste påtalemyndighets oppmerksomhet.

Likegyldig

Svaret fra Tina Bru avdekker først og fremst at Olje- og energidepartementet (OED) fornekter det lovmessige grunnlaget som Stortinget forutsatte at energimyndigheten skulle legge til grunn da vindkraftverk ble fritatt fra reguleringsplikten i 2008. Forutsetningen var en like bra eller bedre saksbehandling enn ved regulering etter plan- og bygningsloven. Regjeringens veileder fra 2009 sier det samme, men er nå et ikke-eksisterende tema ved OED sin granskning.

Det er dette som er den overordnede nasjonale forklaringen på vindkraftskandalen!

Tina Bru gjør det nå klart at det utelukkende er energiloven som gjelder, og er tiltaket ikke i samsvar med andre lover, så er det likegyldig for OED.

Dernest unnlater OED å svare for sin egen uttalelse til utbygger av Buheii vindpark, i Kvinesdal kommune, øst av Tonstad i Sirdal, og avgrenser sitt ansvar og viser til utbyggers advokat som «sannhetsvitne». En advokat som har feilinformert samfunnet om sakens rettslige grunnlag.

Tina Bru har heller ingen selvstendig vurdering av om tiltaket er ulovlig igangsatt – selv ikke etter granskningsanmodning fra Stortinget.

Skjønnsretten som OED viser til, jobber i dette tilfelle utenfor sitt myndighetsområde fordi retten ikke har kompetanse til å tolke en utskiftingsprotokoll. Departementet bruker deretter domsavgjørelsen til å grunngi sitt syn, uten å besvare eller berøre spørsmålet om domstolens kompetanse.

Ingen erkjennelse

Dette sier først og fremst at OED ikke ønsker å ivareta vår rettsikkerhet og er villig til å satse på at Stortinget heller ikke vil gjøre det. Tina Brus friskmelding av vindkraft i Stortinget er en hån mot de mange som er blitt rammet.

Statsforvalteren i Agder har i denne saken verken utøvd sin plikt etter loven eller svart på vårt brev av 9. september 2020. Ulovligheten har derfor pågått siden 31. mars 2020, på tross av vår påvisning av at det ikke er hjemmel for å la energiloven trumfe plan- og bygningsloven eller å la NVE/OED trumfe kommunestyret.

NVE og OED har i 10 år forfektet det motsatte, før forholdet nå avdekkes. Dette er et overgrep som langt overgår den såkalte Nav-skandalen, og det er en skandale som vår forvaltning så langt har nektet å erkjenne.

Vindkraftskandalen er blitt skandalen alle nå løper fra, og «friskmeldingen» av de gitte konsesjoner gjøres av de samme personer som i sin tid delte dem ut, slik som i ODS godkjenning av Buheii vindpark 21. desember 2020.

Regjeringen er kommet i en håpløs situasjon, hvor redselen for store erstatningskrav fra finansielt sterke utenlandske konsesjonseiere, – åpenbart er langt større enn respekten for lov og rett.

Visste de ikke, eller vil de ikke?

Regjeringspartienes tilslutning til Stortingets innstramming av vindkraftpolitikken 19. juni 2020 ble gjort for å avgrense granskningen til energi- og forvaltningsloven. Hensikten var åpenbart å hindre tilbakekalling av vindkraftkonsesjoner. Dette er svært alvorlig, da rettssikkerhetsbruddene og konsekvensene er så dramatiske ved at store deler av befolkningen over det ganske land er blitt rammet og fratatt sine grunnleggende rettigheter.

Vi vil derfor spørre våre representanter på Stortinget om de ikke var klar over denne sammenhengen?

Eller om de stilltiende håpet på at innstrammingen skulle være nok til å roe ned folkets raseri over de alvorlige overgrep som våre energimyndigheter har påført store deler av befolkningen.

Er blitt advart

Det har heller ikke manglet advarsler om energimyndighetenes saksbehandling, både fra private, foreninger og offentlige aktører, men det har tragisk nok ikke vært mulig å nå frem for noen.

To eksempler:

Riksrevisjonen har påpekt behov for å gjøre de overordnede styringssignalene tydeligere og å forbedre styringsverktøyene, at rutiner for tidlig avslag av saker kan utnyttes bedre, økning i saker som venter, manglende avklaring av utredningskrav med mer.

Teknisk Ukeblad omtaler Miljødirektoratets rapport, som ble fjernet etter fire dager

Energiforvaltningen har i sin iver etter å dele ut flest mulig konsesjoner brutt Stortingets tillit, og en rekke ministre har ikke tatt de mange advarsler alvorlig nok. En uavhengig granskning av NVE/OEDs saksbehandling av vindkraftkonsesjoner er følgelig tvingende nødvendig, dersom energiforvaltningen skal ha håp om å kunne gjenvinne befolkningens tillit.

Vi har derfor bedt om at påtalemakten vurderer sakens fakta, i håp om at en potensiell tiltale vil få energimyndighetens holdning til denne saken inn på et mer konstruktivt spor fordi en rekke av de vindkraftkonsesjoner er lovstridige og må oppheves.

