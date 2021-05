Utslippene går ned med Venstre i regjering

«Det finnes flere gode grep for å justere klimaplanen underveis, samtidig som vi fortsetter å kutte utslippene og ikke utviklingen», skriver Kjartan Alexander Lunde. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

Kjartan Alexander Lunde Leder i Rogaland Venstre

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Med Venstre i regjering så går utslippene nedover. De er nå på sitt laveste nivå siden 90-tallet. Likevel går nok en gang Ulrikke Torgersen (MDG) til angrep lørdag 24. april. I et innlegg som delvis er kopiert fra en partifelle sitt innlegg i Dagbladet kommer det noen udokumenterte påstander.

Hun påstår blant annet at «Regjeringen brøt også klimamålene for 2020». Men hvordan vet Torgersen dette? Ingen utenfor SSB vet foreløpig hvordan vi ligger an til å nå klimamålet eller ikke. SSB følger et strengt prinsipp om at «Ingen eksterne brukere har forhåndstilgang til SSBs statistikk og analyser». Dermed er det kun gjetting MDG baserer sitt innlegg på.

Selv om det i april ble oppdaget noe feil i SSB sitt grunnlag for drivstoffsalg, så er det enda mulig at klimamålet nås. Prognosene fra forskerne har tidligere vist at målet var godt innenfor rekkevidde. Det at det er avdekket en rapporteringsfeil, betyr heller ikke at regjeringen sin klimapolitikk ikke har hatt effekt. Tvert imot tar den nye klimaplanen nettopp hensyn for at endringer kan oppstå.

Det finnes flere gode grep for å justere klimaplanen underveis, samtidig som vi fortsetter å kutte utslippene og ikke utviklingen. Det jobber Venstre for hver dag. I tillegg gjør vi det enklere å skape nye jobber for både små og store jobbskapere. Det skal vi fortsette med også framover!