Fjortenåringen kan fortsatt gå alene på fotballkamp

LOV OG ORDEN: Det er svært positivt at det har vært debatt rundt noen av bestemmelsene i forslaget, fordi det skaper engasjement og interesse blant innbyggerne. Samtidig er det viktig at informasjonen og opplysningene som danner grunnlaget for debatten er saklige og riktige.

Leidulf Skjørestad Direktør, Bymiljø og utbygging

Jeg viser til Aftenbladets leder 2. november om forslaget til nye politivedtekter for Stavanger kommune. Foranledningen for nye politivedtekter er at kommunene Stavanger, Finnøy og Rennesøy ble én kommune fra årsskiftet, og forslaget er på høring fram til 11. november.

Barn på offentlige arrangementer

Det er særlig ett forslag som har fått mye plass i debatten, og hvor det er nødvendig å komme med noen oppklarende opplysninger. Dette gjelder forslaget om «barns adgang til offentlige arrangementer» inntatt i forslagets § 7–3. Denne bestemmelsen har følgende ordlyd:

«Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldrene eller andre foresatte. Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.»

Dette er ikke en bestemmelse som er unik for Stavanger kommune. Bestemmelsen er identisk med normalpolitivedtekten til Politidirektoratet fra 2018. Normalpolitivedtekten er retningsgivende for hvordan bestemmelsene i de kommunale politivedtektene skal formuleres, men det er kommunen selv som avgjør hvilke bestemmelser som skal gjelde i egen kommune.

Skal ivareta barna

Bestemmelsen om barns tilgang til offentlige arrangementer er begrunnet i hensynet til å ivareta barn, og dette er viktig for hvordan bestemmelsen skal tolkes og forstås. Bestemmelsen gir politiet adgang til å gripe inn dersom barn er på et arrangement hvor de ikke bør være. Det vil si arrangementer rettet mot et voksent publikum og hvor det ikke bør være barn til stede.

Bestemmelsen gjelder ikke fotballkamper eller liknende arrangementer, slik det er skapt inntrykk av gjennom debatten. At fotballkamper ikke omfattes av bestemmelsen, er også uttrykkelig opplyst av seksjonssjef i Politidirektoratet, Sissel Hammer, til NRK Rogaland 21. oktober.

Bestemmelsen om barns adgang til offentlige arrangementer var tatt inn i politivedtektene for de tidligere kommunene Finnøy og Rennesøy. Det er ikke kjent at bestemmelsen har voldt vansker eller ført til begrensninger i ungdoms deltagelse i arrangementer egnet for barn og unge, verken i Finnøy eller Rennesøy. Heller ikke i Bergen kommune, hvor samme bestemmelse gjelder, er det kjent at den har voldt vansker.

Kan fortsatt gå på fotballkamp

I Aftenbladets leder kan vi lese at denne bestemmelsen «betyr at to 14-årige venninner ikke kan gå sammen på vikingkamp uten at de eller foreldrene risikerer sanksjoner etter bestemmelsene i politiloven». Dette er altså ikke riktig, og er egnet til å skape forvirring en viktig debatt.

Som nevnt er forslaget til politivedtekt på høring fram til 11. november, og dermed kan alle innbyggerne komme med sine merknader til de foreslåtte bestemmelsene før kommunestyret fatter sitt endelige vedtak.

