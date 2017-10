Folkehøgskolene er en viktig del av det norske utdanningssystemet. Mange ungdom og unge voksne har stor glede av å tilbringe ett år på folkehøgskole. Derfor foreslår ikke regjeringen å kutte i dette tilbudet. Vi foreslår å kutte i kortkurs i eksempelvis bridge, meditasjon og linedance og retten til å få studiestøtte for et andre år på folkehøgskole.

Oppklaring

Når utgangspunktet til Øyvind Brandt og Edgar Fredriksens innlegg i Aftenbladet 17. oktober er at ungdommen trenger folkehøgskole mer enn noen gang og avslutter med at alle må få studiestøtte, er det er par ting som må oppklares.

Fordi de fleste folkehøgskoleutdanningene er ettårige foreslår vi å kutte retten til studiestøtte for år nummer to. Over halvparten av deltakerne på kortkursene er folk over 50 år. Det er ikke urimelig å forvente at den mest kjøpesterke gruppen i samfunnet skal betale selv for å ta et kurs i linedance. Det er derfor helt feil å basere argumentasjonen sin på at vi kutter i ungdommens tilbud og at vi kutter i studiestøtten.

Beskjedent kutt

Vi bruker mer penger på folkehøgskole nå enn før. Det betyr at vi faktisk har utvidet tilbudet. Det er flere enn noen gang som går på folkehøgskole, og kuttforslaget på 45 millioner kroner er i totalen på over 800 millioner kroner et ganske beskjedent kutt og konsentreres på kortkurs og studiestøtte for år nummer to.

Så er det verdt å nevne at vi har tatt høyde for unntak. På de folkehøyskoleutdanningene som tilbyr et påbygningsår som betyr at elevene må gå to år hvis de ønsker å gjennomføre hele opplegget, vil vi fortsette å gi studiestøtte til det andre året. Det samme gjelder for elever med nedsatt funksjonsevne hvis skolen har et opplegg som er spesielt tilrettelagt for denne gruppen.

Ikke et slag i ansiktet

Ja vi foreslår et beskjedent kutt i folkehøyskolene, men det er ikke riktig at det er et «slag i ansiktet på unge». Det er jo nettopp disse tilbudene som de unge benytter seg av som vi ønsker å beholde, mens vi mener at kortkurs i linedance ikke trenger å betales av staten.