Fremtidens Fripenn skriver seg selv

Det er med stor fornøyelse jeg de siste årene har lest Sven Egil Omdals Fripenn. Ofte analytiske og treffende kronikker, gjerne globale tema med lokal relevans. I Fripenn 28. oktober så undres jeg over hva han egentlig mener – burde vi stritte imot den teknologiske utviklingen? Burde vi handle i betjente kasser som før? Bestille flybilletter over telefon, betale regninger over disk og føre regnskap på papir, slik at våre medborgere beholder arbeidsplassene sine?

Omdahl viser til studier og siterer norske ledere, og hevder at hver tredje jobb i Norge vil bli automatisert i løpet av de neste 20 årene. Jeg tror enda flere jobber vil automatiseres. Selv om flere jobber blir automatisert, betyr imidlertid ikke det at behovet for menneskelig arbeidskraft i samfunnet blir borte.

Selv om flere jobber blir automatisert, betyr det ikke at behovet for menneskelig arbeidskraft i samfunnet blir borte

Nye yrker

Omdal synes å glemme at det underveis i automatiseringsprosessen – og digitaliseringen, selve megatrenden som driver dette frem, så skapes det nye arbeidsplasser innenfor nye yrker. Tidligere utdanningsminister i USA, Richard Riley, hevdet at de ti mest etterspurte yrkene ikke fantes seks år tidligere. På samme måte kan vi si at de største vekstområdene i fremtiden, vil være yrker innen fagområder og tjenester vi ikke kan se for oss i dag. Men vi kan med stor grad av sikkerhet si at de nye yrkene omhandler teknologi og teknologisk tjenesteytelse.

Hva med forbrukerne i dette teknologiske utviklingsløpet? De som synes det er helt greit å skanne bagasjen selv på flyplassen for å slippe kø, eller kjøpe bussbilletten med mobilen og bestille hotell på nettet. De som liker å velge musikken selv på Spotify – forøvrig, dette svenske oppstartsselskapet som ble etablert i 2006, ble nylig verdsatt til 13 milliarder – dollar – før børsnotering i USA. De har skapt en hel del arbeidsplasser underveis, samtidig som utviklingen kommer forbrukerne til gode i kraft av forbrukervennlige løsninger.

Automatisk betjene kundene

Vi forbrukere liker også å få svar fra banken vår hvis vi lurer på noe. Vi har kanskje ikke tid til å møte opp mellom 8.30 og 15.00, vi vil heller ikke stå i telefonkø – kanskje chat er løsningen? I fjor startet tre lokale gründere Boost. Dette for å gi eksempelvis SR-Bank muligheten til å automatisk betjene kundene hele døgnet via en chatrobot. De tre har nå fått med seg over femti nye kolleger for å videreutvikle chatbotene – fra Forus.

Fremtidens samfunn har behov for sosial, emosjonell og digital kompetanse, og hver enkelt av oss har et ansvar. Vi kan velge å utforske og utfordre teknologien, eller vi kan forholde oss passivt til utviklingen. Lokalt ser vi at stadig flere bruker egen kreativitet og skapervilje gjennom ulike oppstartsselskap, godt hjulpet av aktører som for eksempel Innovasjon Norge, Valide, Creator og Innovation Dock.

Vi vet ikke i dag hva de kommer til å finne på i fremtiden, men det vil positivt påvirke både arbeidsplasser og måten vi lever på – og det vil drive samfunnet videre.

Face-to-face-tjenester

Apropos kompetanse – et viktig poeng fra Omdal er at de som står uten utdanning, vil være de som får det vanskeligst i fremtidens arbeidsmarked. Det tror jeg han har helt rett i. Det som imidlertid er gledelig er at Statistisk Sentralbyrå melder om en firedobling i antall nordmenn som har tatt en universitetsutdannelse de siste 35 årene. Og for de uten utdanning: Det vil fremdeles være behov for face-to-face-tjenester, renhold, servering, kontrollfunksjoner, kunst, underholdning og fasilitering. Dessuten så slutter man ikke å lære når man har passert 24.

Kan ikke erstattes enda

Og redaksjonelt – tror jeg Omdal erstattes av en robot? Det tror jeg ikke – sofistikert humor, satiriske kommentarer og underfundige betraktninger skjer ikke automatisk – enda. Men det kan nevnes at Associated Press leverte over 20.000 robot-skrevne artikler i fjor, automatisk genererte artikler basert enorme datamengder sammensatt med ulike kilder og rapporter. Signert AP.