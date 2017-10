Ulsberget og Djupamyra er to av bydelens aller beste barnehager, likevel ønsker nå kommunen i samarbeid med Rådmannen og barnehagesjefen å legge dem ned istedenfor å heller se mot de som skårer dårligst i Hinna bydel.

Slo seg sammen i høst

Rådmannen og barnehagesjefen på sin side argumenterer med at barnehagene er for små, og at det legger opp til et lite robust fagmiljø. Men det er jo nettopp derfor man i høst slo sammen Bamsefaret med Djupamyra og Ulsberget slik at de nå har felles ledelse og planleggingsmøter, samtidig som de holder til i individuelle bygg. Da får man sikret robuste fagmiljøer, samt at barnehagene kan samarbeide mer. I tillegg er de nå godt innenfor Rådmannens og barnehagesjefens størrelseskrav på 72 treårsenheter med deres 180 treårsenheter.

Hvorfor man da skal bidra til å øke usikkerheten rundt barnas hverdag, skjønner jeg rett å slett ikke. Ulsberget og Djupamyra ligger begge i samme skolekrets og har et variert og trygt uteområde for barna med fjell og fotballbane rett i nærheten. Ulsberget spesielt har kun en kort gangsti mellom seg og Gausel barneskole, som de allerede samarbeider tett med, slik at barna får en lettere overgang til skolelivet. Å ødelegge samarbeidet som allerede ligger til grunn, blir bare helt hensynsløst. Det er barna som står i sentrum, og at de skal ha en behagelig og enkel overgang fra barnehage til skole burde stå øverst på prioriteringslista.

Rett i søpla?

Ulsberget og Djupamyra har tydeligvis gjort noe riktig, hvorfor skal man da straffe dem med nedleggelse? Barnehagesjefen gikk i mars 2016 ut i avisen og sa at han vil «oppfordre alle foreldre om aktivt å slutte opp om undersøkelsen. Deltakelsen er viktig for oss.» I realiteten virker det som om barnehagesjefen i samarbeid med Rådmannen bare har kastet svarene fra undersøkelsen rett i søpla, For de på Hinna har visst ikke svarene betydd noen ting. Djupamyra og Ulsberget topper resultatene fra foreldreundersøkelsen, og Djupamyra er til og med den 8. beste kommunale barnehagen i kommunen.

Når hele årsaken til at man kutter i antall barnehageplasser er at det er for mange barnehageplasser i bydelene, så burde man ikke legge ned de som skårer best på foreldreundersøkelsen. Man burde heller se på de som skårer lavest. Selvfølgelig skal kommunen jobbe for å ha Norges beste barnehager, og da kan man ikke kutte de som gjør det best.