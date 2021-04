Pandemi eller ei, samfunnsoppdraget skal utføres

DEBATT: Det er et ekstremt krevende år vi har lagt bak oss. Pandemien herjer fortsatt. Heldigvis har vi en offentlig sektor som fungerer godt. I alle fall enn så lenge.

«Politiet har gjeninnført indre Schengen grensekontroll, fulgt opp nye smittevernforskrifter, jobbet i smittsomme miljøer tidvis uten smittevernutstyr og ikke minst opprettholdt beredskapen under krevende forhold», skriver Sigve Bolstad. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Sigve Bolstad Leder av Politiets Fellesforbund

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Folk er slitne. Dugnadsånden har brent ut for lengst. Nå trengs det mer enn rosende ord, applaus og et klapp på skuldra. Skal vi klare å rekruttere og beholde den høye kompetansen i politi- og lensmannsetaten og offentlig sektor generelt, så må lønna opp.

Tok samfunnsansvar i fjor

Politiets Fellesforbund, med Unio i spissen, tok samfunnsansvar i fjorårets lønnsoppgjør. Koronapandemien hadde ført til dramatiske endringer i norsk økonomi. Industribedriftene i privat sektor, som selv setter rammene for lønnsoppgjørene, krevde moderasjon og nøkternhet. Vi var solidariske og lojale. Men ikke alle viste magemål. Industrien selv stakk av gårde med en lønnsøkning på over to prosent, mens lønnsveksten i varehandelen og finansnæringen ble på over tre prosent. Det er provoserende og nærmest en hån mot offentlige ansatte som har stått på dag og natt til samfunnets beste gjennom en langvarig krise.

Dessverre har ikke utdanningsgruppene i offentlig sektor hatt en lønnsutvikling som står i stil med den utrettelige innsatsen som har vært lagt ned under koronakrisen.

Mange av våre medlemmer i Politiets Fellesforbund har fått arbeidshverdagen sin snudd på hodet. Pandemi eller ei, samfunnsoppdraget skal utføres. Mer utsatt for smitte av covid-19 enn andre som sitter trygt og godt på hjemmekontoret. Politiet har gjeninnført indre Schengen grensekontroll, fulgt opp nye smittevernforskrifter, jobbet i smittsomme miljøer tidvis uten smittevernutstyr og ikke minst opprettholdt beredskapen under krevende forhold. Politiet løper til der andre kan løpe fra – også i en pandemi, med risiko for egen helse.

Gjennom denne koronakrisen har vi alle sett viktigheten av offentlig sektor. Norge har klart seg bedre sammenlignet med andre land. Det er ikke bare på grunn av oljefondet, men også det at vi har en velfungerende offentlig sektor med høy kompetanse som nyter stor tillit hos befolkningen.

Offentlig ansatte består av mange ulike arbeidsgrupper. Helt naturlig har lærere og sykepleiere vært hyppigst nevnt, men vi har også blant andre ansatte i Nav, Folkehelseinstituttet, skatteetaten, forsvaret, kriminalomsorgen, påtalemyndigheten, universiteter og høgskoler, skatteetaten og ikke minst politiet.

Store forventninger

Dessverre har ikke utdanningsgruppene i offentlig sektor hatt en lønnsutvikling som står i stil med den utrettelige innsatsen som har vært lagt ned under koronakrisen. Nå har vi svært store forventninger til vårens vakreste eventyr som snart sparkes i gang. Offentlig sektor må prioriteres. Hvis en skal klare å beholde og rekruttere kvalifiserte ansatte blant utdanningsgruppene må konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår på plass. Vi må ha tilbake det vi tapte i fjor. Ros og klapp på skuldra er rørende og hyggelig – men gir dessverre ikke utslag på lønna.