Ikkje misbruk handikapplassane på sjukehuset

«Det er svært irriterande å oppdage mange som nyttar plassane utan å vere funksjonshemma/ha gyldig parkeringstillatelse», skriv Anne Sofie Aarflot Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Anne Sofie Aarflot Sandnes

DEBATT: Sjukehuset har lagt til rette for handikapparkering. Når verda er normal pleier det å gå ganske greitt å finne slik plass.

I tillegg til fire gratis korttidsplassar ved inngangen er det egne plassar i parkeringshuset. Men akkurat no er som kjent ingenting heilt normalt. På sjukehuset er det åtgangskontroll. Heisane frå parkeringshuset er av same grunn stengt, og alle må bruke utvendig trapp for å kome til inngangen. Det er unødvendig å sei at dette er svært utfordrande eller faktisk umogleg for dei fleste som treng handikapparkering.

Dette betyr at vi akkurat no er tilvist til dei før nemnde plassane ved inngangen og nokre få på øvre parkeringsdekk. Problemet er at plassane ofte er fylte. Då er det svært irriterande å oppdage mange som nyttar plassane utan å vere funksjonshemma/ha gyldig parkeringstillatelse.

Seinast i dag oppdaga eg at på to av dei fire plassane sat det personar og venta, og eg rakk å sjå passasjeren i den eine bilen kome småspringande og sette seg inn. Når eg skal nytte plassen, er det dessverre umogleg å vite at bilen som står der «skal bare», og til og med tenkjer han kan flytte seg om nokon kjem som treng plassen. Står der ein bil er plassen opptatt. Så ver så snill, finn ein annan plass å vente.