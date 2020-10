Bli med på årets TV-aksjon som digital bøssebærer

INNSAMLINGSAKSJON: NRK TV-aksjonen WWF 2020 foregår nå. Tidenes første TV-aksjon der det ikke skal gå bøssebærere og besøke de over en million mange husstandene i Norge.

Årets TV-aksjon går til WWF og bekjempelse av plast i havet. Visste du at 8 millioner tonn plast havner i havet hver eneste år og at over 1400 arter lider som følge av denne plasten? Foto: Heiko Junge / NTB

Jorunn B. Eia Fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen i Rogaland

Ann Sesilie Tekfeldt Politisk valgt leder for TV-aksjonskomiteen (Ap) i Stavanger

Til vanlig er NRK TV-aksjonen verdens største dugnad. TV-aksjonen som tradisjonsrik dugnad er også med på den største dugnaden som pågår akkurat nå, nemlig den å hindre spredning av smitte. Vi står i en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Det betyr at det ikke blir gjennomført en dør-til-dør-bøsseaksjon i år, men at bøssebæringen vil foregå digitalt.

De fysiske bøssene er borte

Nå på søndag skulle over 1200 bøssebærere banket på dørene i alle de ni kommunedelene i Stavanger. Det skulle stått bøsser på rutebåtene i Finnøy. Bøssebærere skulle gått rundt på tribunene på SR Bank Arena, dersom Viking hadde spilt hjemmekamp. FAU 5. klasse hadde gått med bøsser på Rennesøy. Sånn er det altså ikke i år. I år trenger vi derfor digitale bøssebærere. Vi ønsker oss samme antallet digitale bøssebærere, som gikk med bøsse i fjor. Siden forrige uke har de digitale bøssene vært aktive, og vil være det frem til 1. november.

TV-aksjonen er altså ikke bare nå på søndag. Den foregår nå og vi vil ha flere med. Flere til å bidra til årets TV-aksjon som går til WWF og bekjempelse av plast i havet. En superviktig sak som vi tror svært mange stiller seg bak.

Visste du at 8 millioner tonn plast havner i havet hver eneste år og at over 1400 arter lider som følge av denne plasten? De setter seg fast, spiser det eller får miljøet sitt ødelagt. Man antar at det finnes mer enn 150 millioner tonn plast i verdens hav. Plasten som truer dyrelivet, truer også oss.

Plastutslippene fra Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand står for en tredjedel av all plastforsøpling av verdens hav. Med tiltak der problemet er størst skal NRK TV-aksjonen WWF 2020 ta plasten ved rota.

Vi trenger flere på laget

Tradisjonen tro skulle skoler over hele Norge deltatt med skoleløp og aktiviteter. På grunn av dagens situasjon er det dessverre ikke mulig. Det er likevel mange skoler som er kreative og har funnet andre måter å samle inn penger på. Barn og unge er opptatt av miljø og ønsker å gi sitt bidrag. Det har blitt ryddet strender langs hele kystlinjen vår. Senest i går var barn fra Storhaug skole ute og ryddet i vannkanten i Godalen.

Vi ser at dugnadsviljen er stor selv om det er tøffe tider. Onsdag samles folk fra næringslivet, politikere og andre med et hjerte for TV-aksjonen, til ringedugnad i Stavanger konserthus. Det er vi takknemlig for. Men vi vil ha med enda flere siddiser!

Vi vil ha mange flere digitale bøssebærere. Vi vil at du skal registrere deg på blimed.no og dele den digitale bøssa på sosiale medier. Send gjerne en e-post til venner, kollegaer eller kjente, og ta gjerne personlig kontakt å be dem overføre penger til den digitale bøssa di!

Heia Stavanger! Bli med!